Представлен бюджетный смартфон Realme C51

Компания Realme представила смартфон начального уровня C51. Аппарат получил IPS-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Частота дискретизация сенсора составляет 180 Hz. Максимальная яркость достигает 560 нит. В основе Realme C51 лежит процессор Unisoс T612, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 64 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана. Эта область, в стиле iPhone 14 Pro, подстраивается под ситуацию и может отображать основную информацию, включая уровень заряда и количество пройденных шагов. Производитель называет ее «мини-капсула».

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Есть слот для карт microSD, поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0, разъемы USB Type-C и 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 167,2 x 76,7 x 7,99 мм, вес — 186 гр.

Продажи смартфона Realme C51 в Китае по цене $127 стартуют 25 июля.

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