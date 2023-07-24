Птиц больше не будет: представлен новый логотип Twitter

Илон Маск запустил ребрендинг социальной сети Twitter. Фирменный логотип с изображением синей птицы заменили на белую букву Х на черном фоне.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Официальный Twitter-аккаунт самой социальной сети уже обновили в соответствии с изменениями. Домен x.com теперь перенаправляет на главную страницу социальной сети. Маск выкупил домен x.com у PayPal в 2017 году. Согласно данным СМИ, сумма сделки составила около $5 млн. Тогда Маск заявил, что у него нет конкретных планов по использованию этого домена. По словам Маска, ему было важно вернуть себе домен x.com, так как раньше он принадлежал ему после того, как он в 1999 году основал свой второй стартап.

Кроме того, Маск запустил в Twitter опрос — нужно ли сменить стандартную тему на темную. Около 75% пользователей поддержали эту идею.

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