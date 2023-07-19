«Oracle Cloud Infrastructure — это платформа для компаний, желающих воспользоваться преимуществами «золотой лихорадки» в сфере искусственного интеллекта»

Компания Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в IV квартале 2023 финансового года нарастила выручку и скорректированную прибыль на акцию лучше прогнозов рынка. Так, годовая выручка компании увеличилась на 18%, до рекордных 50 млрд. долларов. На этом фоне выручка крупнейшего для Oracle подразделения облачных услуг и лицензионной поддержки повысилась на 23%, до 9,37 млрд. долларов. Выручка Oracle от продажи услуг взлетела на 76%, до 1,47 млрд. долларов. Только за последний год капитализация Oracle выросла на 81,8%, достигнув внушительных 296,57 млрд. долларов. О том, как компании удается поддерживать стабильность бизнеса и показывать рост в стремительно меняющемся мире, сегодня мы беседуем со старшим директором по продажам Oracle в регионе Центральной и Восточной Европы Романом Биллером (Roman Biller).

— В последние годы произошли крупные потрясения, которые обещают изменить сам характер работы. Повсеместная автоматизация и появление ChatGPT, сокращения персонала крупными компаниями и другие события заставляют задуматься о том, что ждет нас в будущем с точки зрения занятости. Например, в отчете Глобального института McKinsey говорится, что к 2030 году автоматизация сократит 73 миллиона рабочих мест. Как в Oracle относятся к этим трендам?

— Эти вопросы, безусловно, беспокоят и Oracle. В апреле этого года наша компания опубликовала глобальное исследование «The Decision Dilemma», чтобы действительно понять чувства людей и их действия в реальном мире, когда речь идет о принятии решений на основе данных. В этом исследовании приняло участие 14 000 респондентов. Оказалось, что многие чувствуют себя ошеломленными объемом доступных им данных и недостаточно квалифицированными, чтобы разобраться в них. Они понимают, что необходимо принимать все большее и большее число решений, и сталкиваются с сожалением по поводу ряда уже принятых ими решений. Так, например, 70% бизнес-лидеров предпочли бы, чтобы решения принимал искусственный интеллект. 85% респондентов страдали от стресса, связанного с принятием решений. Они сожалели, чувствовали вину или подвергали сомнению решение, которое они приняли в прошлом году. 72% признали, что огромный объем данных и недоверие к данным помешали им принять какое-либо решение. 94% опрошенных изменили способ принятия решений за последние 3 года, а 97% хотят получить преимущества от использования накопленных данных.

С точки зрения Oracle, мы должны помочь нашим клиентам не только избавиться от стресса, связанного с данными, но и от дилеммы при принятии решений с помощью надежных, точных и простых в использовании служб обработки данных. Поэтому мы в Oracle постоянно находимся в процессе поиска возможностей совместного использования данных и технологий, чтобы понять, как принимаются, оцениваются и управляются решения и как можно улучшить эти процессы.

— А как на этом фоне развивается «цифровая трансформация»? Что ждет рынок в 2023 году с точки зрения Oracle?

— Я считаю, что для компаний наступило прекрасное время, чтобы повысить производительность, сократить расходы и стать ближе к своим клиентам. И с Oracle Cloud наши клиенты могут пройти этот путь проще и быстрее. Нам пришлось переосмыслить себя как облачную компанию, что потребовало больших изменений не только в технологиях, но и в том, как мы продаем и обновляем продукты, а также как работаем с клиентами. Мы перенесли весь бизнес в облако, поэтому на собственном опыте убедились в невероятных преимуществах нашей собственной технологии. Мы также знаем, с какими трудностями сталкиваются клиенты в вопросах перехода в облако, поэтому лучше всех готовы сопровождать их на этом пути.

— Получается, что будущее человечества в облаке?

— Публичное облако изменило IТ, но спустя 15 лет и при объеме рынка IaaS в более чем 120 млрд. долларов, примерно лишь 25% всех рабочих нагрузок (согласно Gartner) и только 20% критически важных рабочих нагрузок (согласно IDC) находятся в облаке. Это связано с тем, что многие предприятия имеют рабочие нагрузки, которые не могут эффективно выполняться в публичном облаке по причинам, включающим задержки и конфиденциальность данных. Несколько лет назад мы перестроили наше облако, чтобы лучше обслуживать корпоративных клиентов и критически важные приложения. Наш подход основан на идее, что облако должно поддерживать каждое приложение, а не заставлять клиентов переделывать свои приложения для работы с облаком. Для этого нам пришлось построить совершенно другое облако.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — облако следующего поколения, предназначенное для решения проблем, которые больше всего волнуют клиентов: выбор способов развертывания, функциональная совместимость, лучшее соотношение цены и качества, а также встроенная безопасность. Это единая глобальная облачная платформа, на которой доступно более 100 облачных сервисов, а также лучшие отраслевые SaaS. Сотни эталонных образцов архитектуры, диаграмм, шаблонов для проектирования и рекомендаций позволят вам сразу приступить к созданию и переносу рабочих нагрузок. Вы сможете разворачивать полностью автоматизированные решения прямо в среде OCI везде, где они вам понадобятся, в том числе в определенных странах и центрах обработки данных, в выделенной или независимой модели облака, а также в мультиоблачных средах. OCI Dedicated Region, Oracle Exadata [email protected], Oracle Compute [email protected], Oracle VMware Cloud Solution и Oracle Roving Edge Infrastructure — вот лишь несколько текущих вариантов, и вскоре мы запустим Sovereign Clouds и Oracle Alloy в ЕС, не говоря уже об интеграции с несколькими облаками.

Нецелесообразно и неразумно было бы полагаться на одного поставщика облачной инфраструктуры. Точно так же, как предприятия в дооблачную эпоху использовали разные технологические стеки для разных рабочих нагрузок, некоторые облака лучше подходят для конкретных задач, чем другие. И мы стремимся помочь нашим клиентам легко запускать свои рабочие нагрузки в разных облачных средах. В течение нескольких лет мы работали с Microsoft над созданием Oracle Interconnect для Microsoft Azure, а недавно запустили Oracle Database Service для Microsoft Azure. Оба эти решения упрощают возможности работы в многооблачной среде и делают ее более выгодной для клиентов. Мы также сделали MySQL HeatWave доступным на AWS, чтобы предоставить преимущества HeatWave большему количеству клиентов.

OCI продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих мировых поставщиков общедоступных гипермасштабируемых облаков. В отличие от конкурентов, все наши регионы, а их более 50, поддерживают все услуги и функции и доступны для клиентов в любой точке мира. OCI также предлагает лучшую производительность при значительно меньших затратах, чем у конкурентов. Мы разработали наше облако таким образом, чтобы крупные компании могли выполнять даже самые сложные локальные рабочие нагрузки без необходимости переписывать код. И мы создали Oracle Cloud Lift Services, чтобы предоставить клиентам больше технических инструментов и ресурсов для облачной разработки без дополнительных затрат, чтобы быстро перенести рабочие нагрузки в OCI. Мы упростили и ценообразование в облаке, установив одинаковые низкие цены во всех регионах и низкие затраты на перемещение данных, обеспечив отказоустойчивость и работу с максимальной производительностью. Кроме того, OCI предлагает более низкую стоимость владения, чем локальное обновление оборудования.

Иначе, чем другие поставщики облачных услуг, мы подходим и к обеспечению безопасности. Мы считаем, что безопасность должна быть включена всегда и она не должна быть непомерно дорогой. Причина того, что системы клиентов подвергаются взлому, не в том, что у них нет достаточного количества инструментов безопасности, а в том, что поставщики слишком усложнили процедуры обеспечения безопасности, не включив их в свое программное и аппаратное обеспечение.

У нас также есть Cloud Alloy — полная платформа облачной инфраструктуры, которая позволяет нашим партнерам стать поставщиками облачных услуг и предлагать полный спектр облачных услуг для расширения своего бизнеса. Партнеры контролируют коммерческое и клиентское взаимодействие с Oracle Cloud Alloy и могут настраивать и расширять его для удовлетворения конкретных потребностей рынка. Партнеры могут независимо управлять Oracle Cloud Alloy в своих собственных центрах обработки данных и полностью контролировать его операции, чтобы лучше выполнять требования клиентов и нормативные требования.

Предлагаем мы и собственные облачные приложения Oracle Fusion и NetSuite. Например, приложения Oracle Fusion предоставляют клиентам все необходимое для ведения бизнеса. Клиенты могут внедрять приложения, которые им нужны, в той степени, в которой они хотят, и в удобном для них темпе. Полный пакет охватывает ERP, включая цепочку поставок и финансы; HCM, включая начисление заработной платы, льготы, управление талантами и подбор персонала; а также CX, включая продажи, обслуживание и маркетинг. Встроенная аналитика, машинное обучение и искусственный интеллект в этих приложениях помогают во всем: от предиктивного планирования и прогнозирования до автоматизированного управления рисками и соблюдения нормативных требований. Мы встраиваем возможности искусственного интеллекта и машинного обучения в наши приложения, чтобы клиенты могли автоматизировать такие вещи, как отчеты о расходах или даже более сложные бизнес-задачи, такие как обнаружение мошенничества для банков или управление сетью для телекоммуникационных компаний. И каждый квартал мы добавляем сотни новых функций облачных приложений в Oracle Fusion. Что касается Oracle NetSuite, который дополняет пакет Oracle Fusion, то он представляет собой единый пакет для управления бизнесом, включающий ERP, CRM и электронную коммерцию, которым сегодня уже пользуется более чем 33 000 клиентов. Простые в использовании, экономичные и масштабируемые решения NetSuite помогают небольшим предприятиям подготовиться к долгосрочным инновациям и росту.

Я также хочу отметить отраслевые приложения Oracle. Именно здесь наша компания имеет значительное преимущество перед конкурентами. С 2010 года мы разрабатываем приложения, которые решают уникальные бизнес-задачи в различных отраслях, включая розничную торговлю, финансовые услуги, гостиничный бизнес, продажи продуктов питания и напитков, энергетику и водоснабжение, коммунальные услуги, медико-биологические науки, здравоохранение, образование, правительство, общественную безопасность, инженерию и строительство, коммуникации и т.д. В сочетании с нашими основными решениями Oracle Cloud Infrastructure, Autonomous Database и Fusion Cloud Applications мы предоставляем клиентам полный портфель для ведения всего их бизнеса. Наши отраслевые облачные предложения — это многомиллиардный бизнес, который является неотъемлемой частью не только успеха и роста Oracle, но также успеха и роста наших клиентов.

— Сейчас, кажется, ни один производитель не упускает возможности упомянуть о развитом искусственном интеллекте и средствах аналитики, базирующихся на Big Data и машинном обучении, которые используются в их продуктах. Например, известно, что NVIDIA выбрала Oracle Cloud Infrastructure для запуска собственных стратегических приложений искусственного интеллекта. Какими еще новостями в этой сфере может похвалиться Oracle?

— Я бы сказал больше. OCI — это платформа для компаний, желающих воспользоваться преимуществами «золотой лихорадки» в сфере искусственного интеллекта. Компаниям нужны готовые функции для существующих продуктов, а также помощь в обучении и настройке моделей машинного обучения с помощью быстрой инфраструктуры. Им нужна мощность графического процессора. И Oracle может использовать сложные модели машинного обучения более экономично, чем конкуренты. В отличие от других поставщиков облачных услуг, Oracle не создает большие модели и не разрабатывает собственные микросхемы искусственного интеллекта, что означает, что мы не конкурируем с независимыми разработчиками программного обеспечения. С самого начала мы настроили оборудование нашего центра обработки данных специально для крупномасштабных задач искусственного интеллекта, таких как запуск моделей распознавания изображений, а в последние годы — больших языковых моделей с целью захватить часть растущего рынка. И мы вышли на рынок со свежим взглядом на то, как сделать это дешевле. Такие возможности и преимущества OCI в этом тренде, как скорость, масштаб, доступность, гибкость и конкурентоспособная цена, принесут пользу любому клиенту.

Сегодня на рынке появилось новое поколение компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, которые разрабатывают большие языковые модели и которые имеют немного другие потребности, хотя все они арендуют одни и те же облачные процессоры GPU. Для эффективного обучения этих моделей поставщики облачных услуг должны иметь оборудование, способное быстро передавать большие объемы данных между процессорами в центрах обработки данных. И сегодня стартапы в сфере искусственного интеллекта выбирают именно OCI для удовлетворения своих потребностей. Например, Adept AI, основанный бывшими сотрудниками Google, DeepMind и OpenAI, использует кластеры NVIDIA на OCI для создания богатого языкового интерфейса, который позволит людям управлять своими компьютерами с помощью естественного языка. А стартап VizSeek использует OCI для запуска службы визуального поиска, которая находит детали и компоненты по изображениям их форм, а не по имени или другим критериям. Розничные продавцы и производители могут использовать эту доступную для поиска базу данных фотографий, 2D- и 3D-изображений CAD и т.д. для быстрого поиска продуктов и связанных с ними данных.

— Генеральный директор Oracle Сафра Кац на одном из мероприятий сказала, что стратегия компании сегодня заключается не в том, чтобы просто продавать товары своим клиентам, а в том, чтобы на самом деле сотрудничать с ними для ведения их бизнеса. Вы можете на реальных кейсах рассказать, как осуществляется подобное сотрудничество?

— Таких примеров огромное множество, но я расскажу о самых последних. В апреле этого года Oracle и Zoom Video Communications объявили о расширении сотрудничества с целью предоставления более быстрых, простых и эффективных услуг телемедицины. Объединение возможностей телемедицины с Oracle Cerner Millennium в рамках соглашения Oracle и Zoom позволит поставщикам медицинских услуг во всем мире быстрее и проще осуществлять прием пациентов, имея под рукой соответствующую электронную медицинскую карту. Такая возможность существенно экономит драгоценное время, которое можно использовать на уход за пациентами. Интеграция Zoom с Oracle Cerner Millennium стала важным шагом в расширении возможностей телемедицины и расширении возможностей лечения пациентов. Эта унифицированная система позволяет лицам, осуществляющим уход, лучше взаимодействовать с пациентами и обслуживать их, даже когда они находятся удаленно, помогая снизить административную нагрузку практикующих врачей и расширяя доступ к медицинской помощи.

Нашу облачную инфраструктуру также выбрал Uber, который продолжает расти и выходить на новые рынки. Перенеся некоторые из наиболее важных рабочих нагрузок в OCI, Uber теперь может модернизировать свою инфраструктуру, а также ускорить свой путь к прибыльности. Стратегическое партнерство с Uber служит мощным подтверждением стратегии OCI и видения продукта. Заказчикам нужна гибкость и лучшая в своем классе инфраструктура по соотношению цена-качество в глобальном масштабе. Соглашение включает и другие направления сотрудничества между нашими компаниями. Uber и Oracle также будут развивать совместные инновации в области дополнительных решений для розничной торговли и доставки, что и является подтверждением слов нашего генерального директора.

Также в начале этого года мы заключили партнерское соглашение с «Премьер-лигой» — самой популярной футбольной лигой в мире, чтобы предоставить болельщикам первые в своем роде интерактивные информационные панели, иллюстрирующие захватывающую историю данных о достижениях лучших игроков лиги. Такие панели не только дают болельщикам представление об их любимых игроках, но и демонстрируют способность Oracle управлять пиками использования в режиме реального времени, когда десятки тысяч болельщиков по всему миру одновременно видят достижения своих любимых игроков в режиме реального времени. Панели мониторинга Oracle Analytics работают на Oracle Autonomous Data Warehouse и демонстрируют беспрецедентную безопасность, масштабируемость и производительность, которые администраторы баз данных, облачные архитекторы и лидеры аналитики могут использовать для достижения успеха в любой отрасли.

— Одним из важных векторов деятельности Oracle является здравоохранение. Что компания предлагает для этого сегмента в текущих условиях?

— Oracle очень долгое время работает в сфере здравоохранения, и сегодня у нас около 11 000 клиентов в этой области по всему миру. Мы развиваем четыре основных направления в здравоохранении: наука о жизни, медицинское страхование, горизонтальный бизнес (Fusion Apps) и клинические приложения. Наше облачное решение для здравоохранения объединяет все эти элементы в одном унифицированном предложении.

Выше я уже упоминал о нашем сотрудничестве с Zoom в области телемедицины. Также стоит упомянуть и о настоящем союзе здоровья и технологий, которым является партнерство Oracle и Cerner. Представьте себе простую в использовании электронную медицинскую карту, которая объединяет все важные детали, необходимые для обеспечения наилучшего ухода за пациентом. Это инструмент, который позволяет врачам и медсестрам разговаривать с пациентом, в то время как устройство на заднем плане фиксирует важные моменты. Эта же система позволяет лицам, осуществляющим уход за пациентом, легко заказывать лекарства и последующие обследования одним щелчком мыши или голосовой командой. Система также подключается к интеллектуальному программному обеспечению, которое отслеживает все аспекты работы клиники. Поэтому администраторы мгновенно узнают о наличии и местонахождении критически важного оборудования или жизненно важных лекарств. С помощью этой новой системы чиновники общественного здравоохранения будут лучше подготовлены к управлению такими кризисами, как пандемии, и будут активно заботиться о малообеспеченных группах населения с помощью данных, получаемых в режиме реального времени. Между тем, исследователи получают доступ к беспрецедентным данным, что поможет им быстрее находить и разрабатывать новые лекарства или методы лечения. Это видение здравоохранения достижимо, и мы с партнерами вкладываем наши сердца и разум в усилия по его воплощению в жизнь.