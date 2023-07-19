Компании Techpro DC, QNAP и EnGenius провели совместный семинар для партнеров

Компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, совместно с компаниями QNAP и EnGenius провела семинар для партнеров.

Региональный директор по продажам компании EnGenius Алишан Заиди (Alishan Zaidi) рассказал гостям мероприятия о прогрессе, которого компании удалось добиться на рынке Азербайджана с момента предоставления Techpro DC статуса официального дистрибьютора. Далее Алишан Заиди познакомил участников семинара с продуктовыми линейками EnGenius, представленными на локальном рынке. В ходе доклада было подчеркнуто, что переход организаций на беспроводную сеть EnGenius, позволяет повысить производительность и эффективность сотрудников и получить конкурентное преимущество, а также предоставить пользователям сети новый уровень свободы и гибкости. Также Алишан Заиди рассказал о программах сертификации, предлагаемых EnGenius, и предоставил информацию о проектах, реализованных на базе решений компании. В частности, были упомянуты проект по построению беспроводных сетей в Международном аэропорту Физули, ряд проектов в различных сферах в ОАЭ и т.д.

Региональный менеджер по развитию бизнеса ведущего разработчика вычислительных, сетевых решений и решений для хранения данных QNAP в Центральной Азии, Кавказе, странах Балтии и Украине Карлис Луц представил информацию о новинках и инновациях, презентованных компанией на прошедшей недавно выставке COMPUTEX TAIPEI 2023. «QNAP продолжает разрабатывать передовые решения, интегрируя искусственный интеллект, облачные технологии, скорость и безопасность, с целью предоставления универсальных решений для хранения, сети и наблюдения, которые удовлетворят потребности домашних пользователей, малого бизнеса, создателей мультимедиа и корпоративных центров хранения», — отметил Карлис Луц.

Докладчик рассказал о широкой линейке решений и продуктов, включающей интеллектуальное наблюдение с искусственным интеллектом, решения для резервного копирования с несколькими устройствами и несколькими площадками, коммутаторы NDR, предназначенные для обеспечения безопасности локальных сетей, решения для хранения данных петабайтного масштаба, NAS Thunderbolt 4 и совершенно новый коммутатор 100GbE. Также была представлена служба облачного хранения QNAP myQNAPcloud One. QNAP также объединилась с AMD и Seagate, чтобы представить совместные решения для хранения данных с QNAP NAS. В отдельной презентации Карлис Луц рассказал о решениях QNAP для домашнего офиса и сектора SMB, а также о системах мотивации, которые компания разрабатывает для своих партнеров.

Следует отметить, что по итогам каждой презентации представители вендоров проводили розыгрыши ценных призов. После основной части мероприятия всех участников ждал деловой обед в неформальной обстановке, в ходе которого гости смогла задать дополнительные вопросы и поближе познакомиться с представителями QNAP и EnGenius.