Nvidia выпустила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 16 Gb памяти

Компания Nvidia выпустила видеокарту RTX 4060 Ti 16 Gb. По своим характеристикам она идентична RTX 4060 Ti 8 Gb, отличается только увеличенным объемом видеопамяти GDDR6 — 16 Gb вместо 8 Gb. Уровень энергопотребления также не изменился и составляет 160 Вт.

Впервые за долгое время ни Nvidia, ни ее партнеры не стали заранее рассылать видеокарту на обзоры. Вполне возможно, что причиной стали негативные отзывы специалистов о ранее вышедшей RTX 4060 Ti с 8 Gb памяти и обычной RTX 4060.

Сама компания опубликовала график, в котором показала производительность видеокарты в играх при разрешении 1080p, максимальных графических настройках, с включенной технологией DLSS и трассировкой лучей. Согласно этим тестам, RTX 4060 Ti с 16 Gb памяти до двух раз опережает RTX 3060 Ti в некоторых случаях.

Цена Nvidia GeForce RTX 4060 Ti составляет $499.

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