Microsoft расширяет возможности ИИ-помощника Copilot и представляет ИИ-чат-бот Bing Chat Enterprise

Компания Microsoft установила цену за добавление инструмента Copilot на базе генеративного искусственного интеллекта в подписки Microsoft 365. Это кардинально увеличит их стоимость для компаний, желающих внедрить новейшие технологии Microsoft. Microsoft 365 Copilot будет доступен по цене 30 долларов на пользователя в месяц для тарифных планов Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium, при том, что ежемесячная подписка Microsoft 365 E3 стоит 36 долларов.

С помощью службы Copilot на базе ИИ Microsoft кардинально пересматривает пользовательский опыт при работе с приложениями Office. Новый помощник позволит предприятиям мгновенно обобщать документы, создавать электронные письма и ускорять анализ таблиц Excel. Microsoft также привнесла опыт использования Copilot в Teams, добавив возможности обработки звонков и чатов Teams. Copilot выглядит как очень привлекательное дополнение, но стоимость может помешать многим предприятиям внедрить его в краткосрочной перспективе.

Компания еще не назвала дату выпуска Microsoft 365 Copilot, но уже понятно, что ей придется столкнутся с конкуренцией со стороны Google. Анонс Copilot был сделан всего через несколько дней после того, как Google в начале года анонсировала аналогичные функции ИИ для Workspace, включая генерацию текста в Gmail, «Документах» и многом другом. Zoom и Salesforce также добавляют функции на основе ИИ, поэтому многое будет зависеть от правильно выбранной ценовой политики.

Наряду с объявлением цен на Microsoft 365 Copilot компания также запускает Bing Chat Enterprise. По сути, это тот же Bing Chat, но с дополнительной защитой коммерческих данных. Предварительная версия Bing Chat Enterprise бесплатно включена в подписки Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium.