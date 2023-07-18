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19 июля, 2023
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Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

Azercell

«Azercell Teleсom» вводит специальные тарифы для туристов и иностранных граждан, посещающих Азербайджанскую Республику. В рамках этого уникального предложения гости нашей страны могут выбрать один из трех тарифов: Пакет “Турист — Добро пожаловать”, Пакет “Турист — Супер” или Пакет “Турист – Макс”, при этом получить номер бесплатно. Тарифные пакеты, стоимость которых начинается от 39 манатов, включают в себя минуты при звонках внутри страны и за границу, интернет-трафик, а также дополнительный трафик для социальных сетей.

Интернет-трафик для социальных сетей, предоставляемый во всех трех тарифных пакетах, можно использовать в приложениях WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok.

Подключиться к тарифным пакетам можно в Центрах продаж и обслуживания Azercell.

Для получения дополнительной информации о тарифах посетите страницу https://bit.ly/tourist-pack.

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