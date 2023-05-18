NVIDIA представила доступные видеокарты GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti

Компания NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti в двух вариантах, а также назвала их цены и сроки выпуска. По данным производителя, RTX 4060 обеспечивает производительность 15 TFLOPS, а RTX 4060 Ti — до 22 TFLOPS. Для сравнения: у моделей предыдущего поколения — RTX 3060 и RTX 3060 Ti — было 13 и 16 TFLOPS.

Технические характеристики GeForce RTX 4060:

CUDA-ядра – 3072;

Тактовая частота — 2,46 GHz;

Память — 8 Gb GDDR6;

Разрядность шины памяти — 128 бит;

Среднее энергопотребление во время игры — 110 Вт.

Технические характеристики GeForce RTX 4060 Ti:

CUDA-ядра – 4352;

Тактовая частота — 2,54 GHz;

Память — 8 или 16 Gb GDDR6;

Разрядность шины памяти — 128 бит;

Среднее энергопотребление во время игры — 140 Вт.

Продажи RTX 4060 Ti с 8 Gb памяти запустятся уже 24 мая, а две другие модели выйдут в июле. Цены на видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 4060 — $299; GeForce RTX 4060 Ti 8 Gb — $399, GeForce RTX 4060 Ti 16 Gb — $499

Также NVIDIA опубликовала внутренние тесты графических ускорителей.

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