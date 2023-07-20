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20 июля, 2023
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Nearby Share для Windows стало официально доступно

Google Nearby Share

Компания Google объявила о выпуске приложения Nearby Share (Обмен с окружением), которое упрощает обмен изображениями, видео и другим контентом между Android-смартфонами и ПК с Windows. С марта была доступна только бета-версия. По данным Google, бета-версию приложения скачали более 1,7 млн. раз.

По сравнению с бета-версией, появилось расчетное время завершения передачи файлов. Кроме того, в уведомлениях указывается предварительный просмотр изображения.

Nearby Share требует ПК с 64-разрядной версией Windows 10/11, Android-устройство с установленной Android 6.0 и выше, а также модули Wi-Fi и Bluetooth. Устройства на базе процессоров ARM не поддерживаются.

Кроме того, Google договорился с некоторыми производителями ПК с предустановленной ОС Windows – теперь они будут поставляться с заранее установленным приложением Nearby Share.

Скачать приложение можно на официальном сайте Android.

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