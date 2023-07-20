Meta совместно с Microsoft выпустили ИИ-модель Llama 2

Компании Meta и Microsoft выпустили Llama 2 – новое поколение большой языковой модели с открытым исходным кодом. Новая версия будет доступна бесплатно для исследовательских и коммерческих целей.

Это новый шаг в долгосрочном партнерстве между Meta и Microsoft, направленный на расширении доступа к базовым технологиям ИИ по всему миру. Компании считают, что открытый подход является правильным для разработки современных моделей ИИ, особенно в области генеративных ИИ, где технология быстро развивается. Открытость доступа к моделям ИИ способствует тому, что поколение разработчиков и исследователей может их испытать, быстро находя и решая проблемы.

Meta отмечает огромный спрос на Llama первого поколения со стороны исследователей — более 100 тыс. запросов на доступ к большой языковой модели. Новая версия, Llama 2, уже доступна в каталоге моделей Azure AI, что позволит разработчикам, использующим Microsoft Azure, работать с ней и использовать инструменты облачных технологий для фильтрации контента и функций безопасности.

Открытый подход Meta способствует прозрачности, доступности и безопасности ИИ. В компании понимают, что хотя ИИ принес значительные преимущества обществу, он также несет и определенные риски. В Meta создали новые инициативы для мобилизации творчества отдельных лиц, исследователей и разработчиков по всему миру, для получения отзывов о том, как ИИ-модели работают и как их можно улучшить.

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