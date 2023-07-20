Лучшая защита вашей экосистемы

Об анализе угроз, моделировании взломов и атак, а также о нюансах технологии XDR в интервью Infocity с вендор-менеджером ведущего поставщика услуг в сфере кибербезопасности в Азербайджане НПК R.I.S.K. Аделей Новрузовой.

— Можете ли вы рассказать о своем опыте работы в качестве вендор-менеджера компании R.I.S.K.?

— Последние три года я работаю вендор-менеджером по решениям кибербезопасности. За это время я управляла отношениями нашей компании с различными поставщиками решений в сфере кибербезопасности. Моя роль заключается в оценке предложений поставщиков, заключении контрактов и обеспечении того, чтобы потребности наших заказчиков в безопасности удовлетворялись посредством эффективного партнерства.

— Что самое сложное в вашей работе и как вам удается поддерживать тесные партнерские отношения с поставщиками систем безопасности?

— Необходимо, чтобы поставщики соответствовали требованиям и стандартам безопасности. Крайне важно с самого начала установить четкие ожидания и отслеживать производительность поставщиков, чтобы убедиться, что они выполняют свои обязательства. Кроме того, управление несколькими поставщиками и интеграция их совместного решения может быть сложной задачей. Поэтому эффективная коммуникация, регулярные обзоры производительности и упреждающее решение проблем должны играть ключевую роль в решении подобных проблем. Хочу отметить, что успешные партнерские отношения требуют четкого и открытого общения. Я устанавливаю регулярные точки соприкосновения с поставщиками для обсуждения производительности, устранения любых проблем и предоставления отзывов. Такая связь строится на доверии, общих целях и эффективном сотрудничестве.

— Какие решения в области кибербезопасности в настоящее время пользуются большим спросом и считаются важными на рынке?

— Фокусируясь на решениях в области кибербезопасности, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом и очень востребованы на рынке, хотела бы отметить три решения, которые, в частности, являются одними из ключевых:

Threat Intelligence. Организации ищут комплексные решения для аналитики угроз, которые обеспечивают оповещения в режиме реального времени, оценку уязвимостей и полезную информацию.

Breach and Simulation Attack. Проактивная оценка состояния безопасности имеет жизненно важное значение. Решения по моделированию атак брешей моделируют реалистичные сценарии атак для выявления уязвимостей и расширения возможностей реагирования на инциденты.

Extended Detection and Response (XDR). Технология XDR объединяет и сопоставляет данные из нескольких источников, предлагая расширенные возможности обнаружения угроз и реагирования на них в конечных точках, сетях и облачных средах.

— Почему, по вашему мнению, для организации важно иметь в своем арсенале кибербезопасности комбинацию решений Threat Intelligence, Breach & Attack Simulation и Extended Detection and Response (XDR)? Как эти три решения дополняют друг друга?

— Интеграция решений Threat Intelligence, Breach & Attack Simulation и Extended Detection and Response (XDR) в структуру кибербезопасности организации имеет решающее значение для создания надежной и проактивной защиты от развивающихся угроз. Эти три решения работают вместе, чтобы обеспечить комплексную защиту и улучшить общее состояние безопасности организации. Аналитика угроз играет жизненно важную роль, предоставляя своевременную и полезную информацию о новых угрозах, методах атак и злоумышленниках. Она предоставляет организациям знания, необходимые для упреждающего выявления и снижения рисков, что позволяет им опережать потенциальные атаки. В то же время Threat Intelligence информирует и повышает эффективность решений Breach & Attack Simulation и XDR. Моделирование взломов и атак позволяет организациям имитировать сценарии реальных атак для выявления уязвимостей, неправильных конфигураций и слабых мест в своей инфраструктуре безопасности. Имитируя различные векторы атак, организации могут заблаговременно выявлять и устранять бреши в системе безопасности до того, как произойдут настоящие атаки. Информация, полученная в ходе упражнений по моделированию взлома и атаки, используется в общей стратегии безопасности и помогает организациям расставлять приоритеты в усилиях по исправлению, проверять средства безопасности и повышать готовность к реагированию на инциденты. Что касается такого элемента, как XDR, то оно объединяет в единую платформу несколько компонентов безопасности, таких как анализ угроз, аналитика, возможности обнаружения и реагирования. В отличие от традиционных подходов, XDR обеспечивает целостное представление событий безопасности в различных источниках данных, способствуя более быстрому обнаружению угроз, их локализации и реагированию на них. Это, в свою очередь, позволяет группам безопасности сопоставлять и анализировать различные наборы данных, снижая усталость от предупреждений и повышая эффективность реагирования на инциденты.

Интегрируя решения Threat Intelligence, Breach & Attack Simulation и XDR, организации получают беспрепятственный поток информации и действий. Аналитика угроз информирует симуляции, выполняемые Breach & Attack Simulation, гарантируя, что они соответствуют текущим угрозам и методам атак. Информация, полученная в результате моделирования, затем расширяет возможности обнаружения платформы XDR, обеспечивая более точную и своевременную идентификацию угроз. В целом эта интеграция позволяет организациям эффективно определять приоритеты, выявлять и смягчать угрозы, уменьшая подверженность риску и повышая общий уровень кибербезопасности. Используя объединенные сильные стороны решений Threat Intelligence, Breach & Attack Simulation и XDR, организации могут создать устойчивую и упреждающую систему безопасности, которая необходима для выживания в сегодняшнем, постоянно меняющемся ландшафте угроз.

— Какие факторы организациям следует учитывать при оценке потенциальных поставщиков аналитики угроз?

— В этот список я бы включила такие факторы, как репутация поставщика, источники данных и методы их сбора, полнота каналов аналитики угроз, частота обновлений баз данных, возможности интеграции с существующими инструментами безопасности, масштабируемость и способность поставщика соответствовать конкретным потребностям вашей организации и отрасли в целом.

— Как моделирование взломов и атак может помочь организациям улучшить общее состояние безопасности?

— Моделирование взломов и атак позволяет организациям заблаговременно выявлять уязвимости, неправильные конфигурации и слабые места в своей инфраструктуре безопасности. Моделируя реалистичные сценарии атак, такой подход помогает организациям понять потенциальные риски, расставить приоритеты в усилиях по их исправлению, а также проверить эффективность мер, предпринимаемых в целях обеспечения безопасности. Непрерывные учения в рамках BAS помогут улучшить возможности реагирования на инциденты, повысить осведомленность о безопасности и снизить вероятность и последствия от проведения успешных кибератак.

— Каковы ключевые преимущества от внедрения XDR получают организации и что им следует учитывать при интеграции этого решения в существующую инфраструктуру безопасности?

— Внедрение решения XDR обеспечивает ряд преимуществ, в том числе повышение точности и скорости обнаружения угроз, оптимизацию рабочих процессов реагирования на инциденты, сокращение среднего времени на обнаружение инцидентов безопасности и реагирование на них, улучшенную видимость различных источников данных, снижение утомляемости предупреждений за счет лучшей контекстуализации событий безопасности, а также упрощение операций по обеспечению безопасности за счет централизованного управления и корреляции данных телеметрии безопасности.

При интеграции XDR в существующую инфраструктуру безопасности ключевыми факторами являются совместимость и возможность взаимодействия с существующими инструментами и технологиями безопасности, методы сбора и агрегирования данных, масштабируемость и влияние на производительность. Также необходимо обеспечить согласование рабочего процесса реагирования на инциденты, обучение и знакомство с платформой XDR, что позволит эффективно управлять и интерпретировать возросший объем телеметрии безопасности.

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