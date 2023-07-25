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26 июля, 2023
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В Steam проходит распродажа стелс-игр

Steam stealth fest

В Steam проходит «Фестиваль стелса». Акция продлится в течение недели и завершится 31 июля. В рамках распродажи появились скидки на несколько сотен игр, в которых игрокам нужно действовать скрытно.

Некоторые предложения:

  • Gloomwood — скидка 25%;
  • A Plague Tale: Innocence — скидка 80%;
  • A Plague Tale: Requiem — скидка 50%;
  • Hello Neighbor 2 — скидка 40%;
  • Hitman World of Assassination — скидка 50%;
  • Mark of the Ninja: Remastered — скидка 60%;
  • Little Nightmares II — скидка 67%;
  • Weird West: Definitive Edition — скидка 75%;
  • Phantom Doctrine – скидка 80%.

Полный список игр доступен на странице распродажи. Во время акции каждый день пользователи могут забрать себе уникальный стикер.

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