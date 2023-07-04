iQOO 11S – флагманский смартфон с поддержкой зарядки мощностью 200 Вт

Компания iQOO сегодня представила в Китае флагманский смартфон iQOO 11s. Модель является улучшенной версией iQOO 11. Главная особенность новинки – это поддержка быстрой зарядки. Ее мощность выросла с 120 Вт до 200 Вт.

Экран у iQOO 11s остался прежним: плоский 6,78-дюймовый с матрицей Samsung AMOLED E6, которая производится по технологии LTPO 4.0. Разрешения дисплея составляет 3200 х 1440 пикселей, частота обновления — 144 Hz, частота сенсорного слоя – 300 Hz, а частота регулировки ШИМ — 1440 Hz. Значение яркости достигает 1800 нит. Функция 3D Touch позволяет экрану распознавать силу нажатия. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

iQOO 11S, как и его предшественник, работает на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2. За его охлаждение отвечает испарительная камера площадью 4013 мм2. Смартфон получил оперативную память LPDDR5X и быструю флеш-память UFS 4.0.

В основную камеру вошли датчики на 50 Мп (Sony IMX866, f/1.88, OIS), 8 Мп (ультраширокоугольная, OmniVision OV08D, f/2.2) и 13 Мп (телефото, ISOCELL 3L6, f/2.46, оптический зум x2, гибридный зум 30x). В камере, по сравнению с iQOO 11, только одно различие — главный датчик Samsung S5KGN5 заменили на Sony IMX866 от Pro-версии. Фронтальная камера та же, разрешение 16 Мп (ISOCELL 3P9, f/2.45). За обработку снимков отвечает выделенный чип Vivo V2.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4700 мА·ч. Производитель отмечает, что аккумулятор смартфона выдерживает 1600 циклов зарядки, чего достаточно как минимум для четырех лет работы. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E (2,4/5,1/5,8 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, двойные вибромоторы, стереодинамики, ИК-излучатель и влагозащита IP64. Используется операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3.0. Смартфон предлагается в трех расцветках: черной из стекла, голубой и белой из эко-кожи, стойкой к износу, выцветанию и загрязнениям. Габариты и вес: 164,86 × 77,07 × 8,4 мм, 209,5 гр (стекло), 164,86 × 77,07 × 8,72 мм, 206,5 гр (кожа).

Цены: 12/256 Gb — $526, 16/256 Gb — $567, 16/512 Gb — $609, 16 Gb/1 Tb — $664. Продажи в Китае начнутся 10 июля.

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