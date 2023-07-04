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4 июля, 2023
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США ограничат китайским компаниям доступ к облачным сервисам

США

Власти США готовятся ограничить доступ китайским компаниям к американским облачным сервисам, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Провайдеры облачных услуг, таких как Amazon и Microsoft, в случае принятия новых правил, должны будут запрашивать разрешение правительства США на предоставление китайским клиентам доступа к сервисам облачных вычислений, использующим передовые чипы искусственного интеллекта.

Специалисты поясняют, что сейчас использование китайскими компаниями облачных сервисов, дающих доступ к аппаратным ресурсам ускорителей типа NVIDIA A100, которые находятся под санкциями США в отношении КНР, абсолютно легально и никак не ограничивается.

Ожидается, что Министерство торговли США введет соответствующие ограничения в ближайшие недели в рамках расширения своей политики контроля за экспортом полупроводниковой продукции.

Ранее Китай заявил, что будет контролировать экспорт редких металлов, используемых в производстве полупроводников. Галлий и германий с 1 августа будут подлежать экспортному контролю для «сохранения безопасности и национальных интересов страны».

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