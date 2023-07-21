Tesla сообщила о рекордной выручке за второй квартал 2023 года

Компания Tesla представила финансовый отчет за второй квартал 2023 года. Квартальная выручка выросла на 47% год к году и достигла $24,93 млрд. Чистая прибыль составила $2,7 млрд. – рост 20%.

Доходы от солнечных установок и резервных батарей выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $1,51 млрд. Доходы от сектора услуг, включая плату за негарантийный ремонт автомобилей, выросли на 47%, до $2,15 млрд.

В начале июля Tesla сообщила о том, что поставки компании выросли на 83%, до 466 140 электромобилей во втором квартале. Tesla произвела 479 700 электромобилей. По словам владельца компании Илона Маска, в третьем квартале темпы производства замедлятся.

«Мы по-прежнему планируем поставить в этом году 1,8 млн. автомобилей, но ожидаем, что в третьем квартале производство будет немного ниже, поскольку летом многие заводы будут остановлены для модернизации», — отметил Маск.

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