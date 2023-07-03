HP выпустил игровой монитор Omen 27qs с экраном 240 Hz

Компания HP выпустила новую модель игрового монитора линейки Omen под названием 27qs. Устройство отличается высокой частотой обновления кадров.

HP Omen 27qs оснащен 8-битным 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления до 240 Hz. Яркость составляет 400 нит, уровень контрастности — 1000:1 (динамическая до 10 000 000:1), а время отклика — 1 мс. Угол обзора — 178°. Есть технология снижения синего излучения HP Eye Ease. Также монитор поддерживает AMD Freesync Premium и NVIDIA G-SYNC. Для управления настройками устройства предлагается ПО Omen Gaming Hub.

Набор интерфейсов включает два порта USB Type-A, USB Type-B, DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Монитор оборудован двумя встроенными динамиками и регулируемой RGB-подсветкой. Подставка позволяет регулировать высоту монитора (100 мм).

Игровой монитор HP Omen 27qs уже поступил в продажу на европейский рынок по цене €479.

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