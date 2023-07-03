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4 июля, 2023
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HP выпустил игровой монитор Omen 27qs с экраном 240 Hz

HP Omen 27qs

Компания HP выпустила новую модель игрового монитора линейки Omen под названием 27qs. Устройство отличается высокой частотой обновления кадров.

HP Omen 27qs

HP Omen 27qs оснащен 8-битным 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления до 240 Hz. Яркость составляет 400 нит, уровень контрастности — 1000:1 (динамическая до 10 000 000:1), а время отклика — 1 мс. Угол обзора — 178°. Есть технология снижения синего излучения HP Eye Ease. Также монитор поддерживает AMD Freesync Premium и NVIDIA G-SYNC. Для управления настройками устройства предлагается ПО Omen Gaming Hub.

Набор интерфейсов включает два порта USB Type-A, USB Type-B, DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Монитор оборудован двумя встроенными динамиками и регулируемой RGB-подсветкой. Подставка позволяет регулировать высоту монитора (100 мм).

Игровой монитор HP Omen 27qs уже поступил в продажу на европейский рынок по цене €479.

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