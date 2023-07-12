Microsoft устранил 132 уязвимости, включая 6 уязвимостей нулевого дня

Компания Microsoft выпустила ежемесячный пакет исправлений и патчей в рамках программы Patch Tuesday. Апдейты доступны для Windows 10 и Windows 11.

Разработчики устранили 132 уязвимости в разных продуктах компании, включая 6 уязвимостей нулевого дня, активно использующихся злоумышленниками. Было исправлено 37 уязвимостей RCE (Remote code execution, исполнение произвольного кода), но Microsoft оценил только 9 из них как «критические».

Обновление под номером KB5028166 предназначено для Windows 10 версий 21H2 и 22H2. В основном оно исправляет упомянутые выше уязвимости. Microsoft перечислил известные проблемы в обновлении, которые присутствуют и пока не исправлены, например, автоматическое удаление устаревшей версии Microsoft Edge без последующей автоматической установки новой версии Microsoft Edge.

В Windows 11 обновление доступно под номером KB5028185. Помимо устранения уязвимостей оно предлагает ряд новых функций, включая новые подсказки в меню «Пуск», для регистрации учетной записи Microsoft или для завершения настройки своей учетной записи. В «Проводнике» можно быстро отправить файл по электронной почте самому себе или контактам из Outlook. Кроме того, теперь поддерживается больше диалектов для голосового доступа и больше языков для живых субтитров, а также добавлены новые голосовые команды выбора текста и редактирования.

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