Apple сильно сократила планы по производству гарнитуры Vision Pro

Компания Apple была вынуждена резко сократить производственные планы для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на своих источников.

Изначально Apple рассчитывала продать в первый год около 1 млн. гарнитур, но теперь план сокращен до 400 тыс. единиц. В качестве причины называются трудности в производстве сложной конструкции. По данным источников, пока что единственным подрядчиком Apple, который будет заниматься сборкой гарнитуры Vision Pro, это китайская компания Luxshare. Два неназванных китайских поставщика определенных компонентов для Vision Pro вообще уведомлены о необходимости выпуска от 130 до 150 тыс. изделий в течение первого года.

«По мнению аналитиков и отраслевых экспертов, снижение объемов отражают неуверенность Apple в способности масштабировать производство после нескольких лет срыва сроков запуска устройства», — отмечает Financial Times.

Одна из основных сложностей – это производство внутренних дисплеев micro-OLED с рекордным разрешением, а также наружной выпуклой матрицы, которая проецирует взгляд пользователя для окружающих. По словам источников, Apple недовольна производительностью поставщиков дисплеев – компаниями Sony и TSMC. Уровень выхода годной продукции по этому типу комплектующих пока не устраивает Apple, и это может служить одной из причин снижения прогноза по количеству выпускаемых в первый год гарнитур. Эксперты считают, что этот период не сможет вывести Vision Pro на окупаемость.

В то же время Apple продолжает работу над более доступной версией гарнитуры смешанной реальности. Поставщиками дисплеев mini-LED для такого устройства выступают южнокорейские Samsung и LG. Но вполне возможно, что Apple захочет оснастить более дешевую гарнитуру дисплеями micro-OLED.

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