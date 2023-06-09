Вторая часть ремейка Final Fantasy VII выйдет на PS5 в начале 2024 года

На Summer Game Fest 2023 был представлен экшен-RPG Final Fantasy VII Rebirth. Игра выйдет в начале 2024 года только на PS5. Выйдет ли вторая часть ремейка на других платформах, неизвестно.

Разработчики игры отметили, что физическая версия Rebirth будет доступна на двух дисках Blu-ray.

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Был продемонстрирован геймплейный трейлер, в котором были показаны обширные локации, по которым путешествуют главный герой Клауд и его союзники, а также динамичные сражения с рядовыми противниками и боссами.

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