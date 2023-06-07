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8 июня, 2023
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В WhatsApp появится возможность отправки изображений без сжатия

WhatsApp

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию — выбор качества изображения перед отправкой, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Функция была замечена в бета-версии приложения WhatsApp 23.11.0.76 для iOS и 2.23.12.13 для Android.

На данное время WhatsApp автоматически сжимает изображение и отправляет его в разрешении SD (стандартное), снижая качество. Новая функция позволит делиться фотографиями высокого качества, сохраняя при этом их первоначальные параметры.

При выборе изображения для отправки в интерфейсе фоторедактора появилась кнопка HD, которая вызывает меню с двумя опциями: Standard quality (с сжатием) и HD quality (в оригинальном разрешении). Также указывается выходное разрешение для каждого из вариантов. Снимок, отправленный в оригинальном разрешении, будет иметь в чате пометку «HD».

Ожидается, что в ближайшие недели нововведение появится у всех пользователей.

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