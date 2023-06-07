QNAP выпускает мобильное приложение Qfile Pro — новое решение для мобильного резервного копирования

Компания QNAP Systems представила мобильное приложение Qfile Pro для iOS, представляющее собой расширенную версию существующего мобильного приложения Qfile. Усовершенствованный пользовательский интерфейс позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование файлов с мобильных устройств на NAS, а также быстро просматривать, получать доступ, передавать и обмениваться файлами с NAS. QNAP будет поэтапно добавлять новые функции, такие как вкладки «Недавно» и интеграцию с Qsync, с целью улучшить взаимодействие пользователей с приложением.

«Защита мобильных данных имеет решающее значение для современных пользователей, однако выполнять резервное копирование утомительно из-за постоянно растущей емкости данных и стоимости облачных хранилищ, — сказал Джимми Тан (Jimmy Tan), менеджер по продуктам QNAP. — Ниши NAS представляют собой более емкие и доступные по цене хранилища в долгосрочной перспективе по сравнению с облачными сервисами, а благодаря совершенно новому приложению Qfile Pro резервное копирование с мобильных устройств на NAS становится намного проще».

В число возможностей QfilePro входят:

Резервное копирование фото/видео с мобильного устройства на NAS.

Автоматическое резервное копирование мобильных фото/видео на основе пользовательских настроек.

Автоматическое резервное копирование мобильных фото/видео на основе пользовательских настроек. Управление файлами NAS с мобильных устройств.

Пользователи могут просматривать, получать доступ и передавать файлы со своего NAS, где бы они ни находились.

Пользователи могут просматривать, получать доступ и передавать файлы со своего NAS, где бы они ни находились. Безопасные, но простые соединения.

Пользователи могут легко и безопасно подключаться к файлам NAS через myQNAPcloud. Никаких настроек UPnP или переадресации портов не требуется.

Пользователи могут легко и безопасно подключаться к файлам NAS через myQNAPcloud. Никаких настроек UPnP или переадресации портов не требуется. Вкладка «Центр передачи файлов».

Пользователи могут проверить все ссылки для общего доступа, папку группы и группы/членов, которые имеют доступ к каждой ссылке для общего доступа. Это полезно, если пользователи обмениваются файлами NAS с семьей, друзьями, коллегами или клиентами. Также предусмотрены гибкие настройки прав доступа.

Пользователи могут проверить все ссылки для общего доступа, папку группы и группы/членов, которые имеют доступ к каждой ссылке для общего доступа. Это полезно, если пользователи обмениваются файлами NAS с семьей, друзьями, коллегами или клиентами. Также предусмотрены гибкие настройки прав доступа. Недавно обработанные файлы.

Qfile Pro обнаруживает и составляет список недавно использованных и недавно удаленных файлов, позволяя пользователям быстрее получать доступ к нужным файлам.

Qfile Pro обнаруживает и составляет список недавно использованных и недавно удаленных файлов, позволяя пользователям быстрее получать доступ к нужным файлам. Интеграция с Qsync (будет поддерживаться с III квартала 2023 года).

Qfile Pro добавит интеграцию с Qsync Pro. Рекомендуется заранее использовать Qfile Pro для синхронизации папок NAS с мобильными устройствами. Дополнительная информация будет добавлена на страницу Qsync.

Qfile Pro для iOS можно бесплатно загрузить на странице мобильного приложения. Qfile Pro для Android будет доступен в июле текущего года.