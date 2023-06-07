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8 июня, 2023
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Intel представил профессиональную видеокарту Arc для ПК и ноутбуков

Intel Arc Pro A60

Компания Intel представила видеокарту Arc Pro A60, а также ее мобильную версию — Pro A60M. Обе модели ориентированы в первую очередь на профессиональное использование.

Intel Arc Pro A60

В основе видеокарт используется графический процессор ACM-G12 на архитектуре Intel Xe-HPG (Alchemist) c 16 ядрами Xe и 12 Gb видеопамяти GDDR6 на 192-битной шине. Кроме того, в составе чипа имеются 16 блоков ускорения трассировки лучей.

Десктопная A60 Pro с тактовой частотой до 2,4 GHz получила 256 ядер XMX (Xe Matrix Extensions), а также интерфейс PCIe 4.0 x16. Показатель TDP составляет 130 Вт. Пропускная способность памяти — 384 ГБ/с. Мобильная A60M Pro отличается пониженной до 1,3 GHz частотой, а TDP составляет 95 Вт.

В качестве примеров приложений, где могут использоваться возможности Arc Pro A60, приводятся Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Bentley MicroStation, Dassault Systèmes SOLIDWORKS, Nemetscheck VectorWorks, PTC Creo, Siemens NX и Siemens Solid Edge.

В продаже видеокарта видеокарта появится в течение ближайших недель. Рекомендованная цена составляет $175. Мобильная версия Arc Pro A60M дебютирует в составе ноутбуков в следующем квартале.

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