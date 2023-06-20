Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового 15-дюймового MacBook Air

В начале этого месяца на конференции WWDC 2023 компания Apple представила MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором Apple M2. Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность ноутбука по итогам его разборки. По их словам, «ремонт Air в последние годы стал головной болью», и 15-дюймовая модель с чипом M2 не стала исключением.

В целом конструкция нового ноутбука практически повторяет прошлогоднюю 13-дюймовую версию. В нем используются те же четыре винта с пятилучевыми проприетарными шлицами от Apple и пластиковые защелки. Специалисты отметили сложность замены батареи и доступа к различным схемам из-за большого количества внутренних разъемов и огромного числа винтов, соединяющих детали. Емкость аккумулятора выросла до 66,5 Втч (на 25% больше, чем у 13-дюймовой модели). При этом время автономной работы у них практически одинаковое (от 15 до 18 часов).

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В 15-дюймовом MacBook Air был увеличен размер динамиков, за счет чего сократились габариты системной платы. Динамики заблокированы крышкой шарнира, крышкой антенного узла и несколькими крошечными разъемами. «Это чертовский лабиринт. Снятие материнской платы усиливает мрачный опыт от разборки очередной россыпи разъемов — шлейфы дисплея, порты, еще какие-то скобки, еще больше винтов», — говорит эксперт iFixit.

По итогам разборки 15-дюймовый MacBook Air получил лишь 3 балла из 10 возможных по внутренней шкале ремонтопригодности iFixit.

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