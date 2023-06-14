Теперь в YouTube стало зарабатывать проще

YouTube снизил требования к авторам для получения доступа к инструментам монетизации в рамках партнерской программы YouTube (YPP).

Новые пороговые значения вхождения в партнерскую программу для создателей видео:

наличие 500 подписчиков (ранее 1000);

3 загрузки видео в течении 90 дней;

3000 часов просмотра за последний год (ранее 4000) или 3 млн. просмотров Shorts за последние 90 дней (ранее 10 млн).

Авторы, преодолевшие пороговые значения вхождения, могут подать заявку на участие в YPP и получить доступ к таким инструментам, как «Спасибо», «Суперчат» и «Суперстикеры», а также к инструментам подписки, таким как членство в каналах и возможность продвигать свои собственные товары с помощью партнерской программы «Покупки».

Новые правила уже действуют в США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее. Позже действие новых требований распространится на остальные страны, где действует YPP.

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