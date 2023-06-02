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2 июня, 2023
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В PS Store проходит распродажа Days of Play — God of War Ragnarök впервые со скидкой

Days of Play

В магазине PS Store началась распродажа Days of Play – скидки на тайтлы достигают 70%. Доступно около 500 различных предложений. Впервые в акции участвует одна из лучших игр 2022 года — God of War Ragnarök.

Некоторые интересные предложения:

  • Death Stranding Director’s Cut — $20 ($50);
  • Demon’s Souls — $29 ($70);
  • Ghost of Tsushima Director’s Cut — $30 ($70);
  • God of War: Ragnarok — $50 ($70);
  • Gran Turismo 7 — $40 ($70);
  • Horizon Forbidden West — $40 ($70);
  • The Last of Us Part I — $50 ($70);
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — $20 ($50);
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — $40 ($70);
  • The Nioh Collection — $30 ($70);
  • Ratchet & Clank: Rift Apart — $30 ($70);
  • Returnal — $30 ($70);
  • Sackboy: A Big Adventure — $20 ($60);
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection — $20 ($50).

Распродажа Days of Play продлится до 12 июня 2023 года.

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