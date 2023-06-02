В PS Store проходит распродажа Days of Play — God of War Ragnarök впервые со скидкой

В магазине PS Store началась распродажа Days of Play – скидки на тайтлы достигают 70%. Доступно около 500 различных предложений. Впервые в акции участвует одна из лучших игр 2022 года — God of War Ragnarök.
Некоторые интересные предложения:
- Death Stranding Director’s Cut — $20 ($50);
- Demon’s Souls — $29 ($70);
- Ghost of Tsushima Director’s Cut — $30 ($70);
- God of War: Ragnarok — $50 ($70);
- Gran Turismo 7 — $40 ($70);
- Horizon Forbidden West — $40 ($70);
- The Last of Us Part I — $50 ($70);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — $20 ($50);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — $40 ($70);
- The Nioh Collection — $30 ($70);
- Ratchet & Clank: Rift Apart — $30 ($70);
- Returnal — $30 ($70);
- Sackboy: A Big Adventure — $20 ($60);
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection — $20 ($50).
Распродажа Days of Play продлится до 12 июня 2023 года.
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