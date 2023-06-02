Представлены бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300

Компания HDM Global представила смартфоны начального уровня Nokia C110 и C300. Обе модели работают под управлением Android 12 и имеют защиту от воды по стандарту IP52.

Nokia C110 оборудован 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 1560×720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 400 нит. Экран покрыт закаленным стеклом 2,5D. В основе аппарата лежит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22. Объем операционной памяти составляет 3 Gb, постоянной – 32 Gb. Поддерживаются карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3000 мАч. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, селфи-камеры – 5 Мп. Есть разъем для наушников 3,5 мм, FM-радио и зарядка на 5 Вт.

Цена Nokia C110 составляет $99. Будет предложен только серый цвет корпуса.

Nokia C300 получил 6,52-дюймовый экран с разрешением 1600×720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью до 450 нит. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 662. Объемы памяти такие же, как у модели Nokia C110. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 10 Вт.

В состав основной камеры входят 13 Мп главный датчик, 2 Мп макрообъектив, а также датчик глубины резкости для размытия фона. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп. Также смартфон получил поддержку Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цена Nokia C300 составляет $139. Аппарат будет предложен покупателям в синем цвете корпуса.

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