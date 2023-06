В Epic Games Store стартовала раздача The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Epic Games Store бесплатно отдает тактическую фэнтезийную RPG The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Акция продлится до 6 июля в 19:00 по бакинскому времени.



В The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos игрокам предстоит возглавить команду «непутевых и неуклюжих героев», отправляющихся в приключения во вселенной, основанной на радиопостановке французского автора Джона Ланга.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать приключенческий экшен Grime.

