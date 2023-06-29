Asus представил компактный флагман ZenFone 10

Компания Asus представила новый флагманский смартфон ZenFone 10. Новинка повторяет дизайн и габариты предшественника, но аппарат стал гораздо лучше по ряду технических параметров.

Asus ZenFone 10 оборудован 5,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 144 Hz и максимальной яркостью 1100 нит. Есть поддержка HDR 10+, заявлены 112% DCI-P3, 107% NTSC и 151,9% sRGB. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 4.0 – 128, 256 или 512 Gb. Основная камера представлена датчиком на 50 Мп (Sony IMX 766, 1/1,56″, f/1.9, автофокус, 6-осевая стабилизация Gimbal, адаптивная EIS) и 13 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120 градусов, автофокус Dual Pixel, EIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (EIS).

Автономность обеспечивает аккумулятор на 4300 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной 15 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и разъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Смартфон получил защиту от воды по стандарту IP68. Габариты составляют 146,5 x 68,1 x 9,4 мм, вес – 172 гр. Asus ZenFone 10 будет доступен покупателям сразу в пяти расцветках корпуса — черной, белой, синей, зеленой и красной. В комплект поставки входит защитный чехол. Цена начинается с отметки 799 евро. В некоторых регионах смартфон уже поступил в продажу.

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