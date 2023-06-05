5 уроков, которые нужно усвоить, прежде чем приступить к созданию умного дома

Построить умный дом — отличная идея. Почему? Потому что домашняя автоматизация сделает вашу жизнь проще. По крайней мере, так говорят. Но есть и те, кто не полностью согласен с этим мнением. Приготовьтесь к тому, что это будет тяжелая битва с десятками стандартов, брендов и даже коммуникационных протоколов. Получить целостный опыт в этой сфере достаточно сложно даже для технического энтузиаста. Сегодня мы постараемся немного облегчить ваш путь к этой цели. В связи с этим предлагаем вам пройти 5 уроков, которые опытные пользователи смогли извлечь на примерах создания собственных умных домов и которые помогут вам построить свой автоматизированный рай.

Урок 1

Wi-Fi отстой?! Попробуйте вместо него Thread, Zigbee или Z-Wave

Возможность подключения лежит в основе любого умного дома, поэтому давайте сначала поговорим об этом. Сегодня используются четыре основных сетевых протокола для систем умного дома: Wi-Fi, Thread, Zigbee и Z-Wave. Они позволяют использовать ячеистые сети, то есть устройства могут напрямую обмениваться информацией друг с другом и передавать ее от точки к точке. Это сильно контрастирует с устройствами Wi-Fi, которые обычно должны сначала подключиться к домашнему маршрутизатору. Да, вам по-прежнему будет нужен концентратор для Zigbee или Z-Wave, но он может быть расположен на удалении в нескольких комнатах от аксессуара, если у вас достаточно совместимых продуктов, разбросанных по квартире, чтобы сформировать сетку. Поточные аксессуары часто устраняют необходимость в выделенном концентраторе, поскольку многие из них могут работать как свои собственные «пограничные маршрутизаторы», соединяясь с Wi-Fi и интернетом. Просто проверьте требования для их использования с выбранной вами платформой. Например, для Apple HomeKit требуется Apple TV 4K или HomePod в качестве концентратора для всех беспроводных протоколов, и не каждая модель поддерживает Thread.

Вы можете спросить: «А почему бы не Wi-Fi, если у вас есть приличный сигнал по всему дому?». Во-первых, устройства на основе Wi-Fi почти всегда проходят процесс сопряжения, который соединяет их с сервером производителя. Помимо последствий для конфиденциальности и безопасности, это может привести к существенным задержкам и фрагментации. Представьте себе, что половина ваших устройств управляется одним приложением, а остальные находятся в какой-то другой замкнутой экосистеме. Не очень удобно, не так ли? Вы можете сгладить эту проблему, ограничив выбор аксессуаров одной платформой, такой как Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings или HomeKit. Тем не менее автоматизация для устройств Wi-Fi может перестать работать, если вы потеряете доступ в интернет, поскольку они часто запускаются в облаке. Экосистемы Thread, Zigbee и Z-Wave могут обрабатывать автоматизацию локально, а поскольку протоколы являются отраслевыми стандартами, один концентратор или пограничный маршрутизатор потенциально могут взаимодействовать с устройствами многих производителей.

Локальная обработка также означает мгновенный отклик, который нельзя недооценивать. Включение или выключение аксессуаров для умного дома должно ощущаться как взаимодействие с переключателем, однако подавляющее большинство устройств Wi-Fi настаивает на этом относительно медленном интернет-контроле, даже если вы находитесь в той же сети. Еще одним преимуществом других протоколов на фоне Wi-Fi является низкое энергопотребление. Комнатный датчик Thread, Zigbee или Z-Wave обычно меньше, чем датчик с Wi-Fi или Bluetooth, и потенциально может работать от батареи в течение года или дольше. Wi-Fi иногда настолько прожорлив, что порой нет другого выбора, кроме как подключить такое устройство к розетке. Продукты Wi-Fi иногда могут быть дешевле, но не поддавайтесь искушению, если нет альтернативы функциям, которые вам нужны. Thread, Zigbee и Z-Wave, как правило, работают всегда и везде, а душевное спокойствие того стоит.

Примечание. Проблемы совместимости платформ могут в конечном итоге перестать быть спорными благодаря запуску сетевого протокола Matter в октябре 2022 года. Продукты Matter работают со всеми основными платформами умного дома, и многие устройства Matter также рано или поздно начнут поддерживать Thread. Но пока нам придется подождать и посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы Matter получил широкое распространение.

Урок 2

Smart-динамиков недостаточно для настоящей автоматизации

Хотя маркетинг может заставить вас поверить, что Smart-колонки, такие как Nest Audio от Google, — это все, что вам нужно для управления умным домом, иногда они могут быть ужасно плохим средством в вопросах реальной автоматизации. Подпрограммы Google Assistant не могут обрабатываться или выполняться локально, по крайней мере, без обновлений, которые только сейчас выходят, включая обновления Matter и Thread для существующих устройств. Другими словами, если ваше подключение к интернету прервется, процедура по переводу дома на вечернее освещение попросту может не сработать. Голосовые команды полностью перестают работать, так как они тоже обрабатываются в облаке. Но Smart-колонки и дисплеи Google Nest прекрасно можно использовать пульт дистанционного управления или многокомнатную аудиосистему.

Линейка Amazon Echo предлагает немного лучшую функциональность в этом отношении. Такие устройства, как Echo четвертого поколения и Echo Show 10, включают в себя собственные радиомодули Zigbee, что позволяет использовать их в качестве автономных концентраторов. Хотя их функциональность по-прежнему ограничена по сравнению с выделенным концентратором Zigbee, процедуры Amazon немного более отточены. Имейте в виду, что большинство моделей Echo, например, Echo Dot, ограничены автоматизацией только устройств Wi-Fi.

Урок 3

Тщательно выбирайте концентраторы и потоковые устройства!

Теперь, когда мы установили, почему вам могут понадобиться системы на основе концентраторов или потоковые устройства при построении умного дома, давайте рассмотрим текущие варианты. Это будут продукты, к которым подключается все остальное в вашем доме, поэтому надежность и простота их использования имеют первостепенное значение.

По сути, есть два типа концентраторов и потоковых устройств: те, которые привязаны к конкретному производителю, и те, которые подключаются практически ко всему. Закрытые экосистемы обещают не очень приятный пользовательский опыт, однако это прекрасный маркетинговый ход в пользу проприетарных протоколов, «сертификационных» наклеек и неоправданных надбавок к цене. Но для тех, кто только приступает к построению умного дома, мы бы порекомендовали следующие варианты:

Концентратор SmartThings от Samsung прост в использовании и интуитивно понятен. Он совместим с широким спектром продуктов Zigbee и Z-Wave и даже поддерживает плагины, разработанные сообществом для нестандартных устройств. Можете также поискать концентраторы Aeotec в качестве альтернативы.

от Samsung прост в использовании и интуитивно понятен. Он совместим с широким спектром продуктов Zigbee и Z-Wave и даже поддерживает плагины, разработанные сообществом для нестандартных устройств. Можете также поискать концентраторы Aeotec в качестве альтернативы. Home Assistant. При том что Home Assistant — это очень мощная и настраиваемая платформа, к сожалению, она не очень удобна для начинающих. К счастью, как и у большинства проектов с открытым исходным кодом, это решение поддерживается огромным сообществом, которое постоянно добавляет новые функции и устройства. Если вы специалист по ремонту, то нет ничего лучше. Просто имейте в виду, что это больше, чем просто проект на выходные дни.

При том что Home Assistant — это очень мощная и настраиваемая платформа, к сожалению, она не очень удобна для начинающих. К счастью, как и у большинства проектов с открытым исходным кодом, это решение поддерживается огромным сообществом, которое постоянно добавляет новые функции и устройства. Если вы специалист по ремонту, то нет ничего лучше. Просто имейте в виду, что это больше, чем просто проект на выходные дни. Несмотря на то, что Hubitat является одним из самых маленьких игроков в индустрии умного дома, он сочетает в себе лучшие аспекты SmartThings и Home Assistant. Это простой, многофункциональный и локально управляемый концентратов, отличающийся простотой в настройке и отличной поддержкой широкого спектра устройств.

является одним из самых маленьких игроков в индустрии умного дома, он сочетает в себе лучшие аспекты SmartThings и Home Assistant. Это простой, многофункциональный и локально управляемый концентратов, отличающийся простотой в настройке и отличной поддержкой широкого спектра устройств. Пока вы являетесь пользователем iPhone или iPad, платформа Apple на удивление многофункциональна и универсальна. Apple TV и HomePods автоматически превращаются в концентраторы. Недостатком, помимо эксклюзивности Apple, является отсутствие поддержки Zigbee или Z-Wave по умолчанию. Вам понадобится отдельный концентратор для этих протоколов.

Урок 4

Умные дома не обязательно должны быть дорогими

Предположим, что вы выбрали Thread, Zigbee или Z-Wave в качестве протокола для умного дома. Нет никаких причин придерживаться одного бренда или экосистемы. У SmartThings и HomeKit есть подробный список брендов-партнеров и совместимых устройств на их соответствующих web-ресурсах. Hubitat и Home Assistant не предлагают сертификаты из-за их открытого характера, но работают с большим количеством устройств, чем вы ожидаете. Почему это важно? Возьмем, к примеру, датчики движения. Если у вас есть концентратор SmartThings, то вам не нужно покупать один из датчиков Samsung. Достойной альтернативой является мультисенсор Z-Wave от Aeotec, который объединяет такие параметры, как температура, влажность, движение и даже УФ-излучение в одном корпусе. Другим вариантом является датчик Enbrighten Z-Wave, который также включает выключатель света для монтажа в стену.

Если вы немного более предприимчивы, стоит обратить внимание и на менее известные варианты, такие как платформы Aqara от Xiaomi, Sonoff от eWeLink и Trådfri от Ikea. Устройства этих брендов почти всегда дают приемлемые результаты за небольшую прибавку к цене. Хотя есть несколько заметных исключений в плане совместимости. Например, Philips Hue чрезвычайно прост в настройке, но это не очень открытая экосистема. Да, вы можете подключить многие сторонние устройства Zigbee, если они не сертифицированы в рамках программы «Friends of Hue», но их функциональность не гарантируется. Официальные аксессуары Hue существенно дороже отчасти потому, что существует не так много альтернатив. Выходом может стать приобретение второго концентратора для других устройств этой линейки.

Урок 5

Облако ненадежно. Умным домам по-прежнему нужно ручное управление

После того, как вы настроите и запустите автоматику, у вас может возникнуть соблазн избавиться от выключателей света. В конце концов, вы же не хотите, чтобы кто-то выключил ваш умный свет и сломал вашу автоматику, верно? Но это не совсем так просто. Если вы не живете в одиночестве, важно, чтобы благоустройство вашего дома было максимально ненавязчивым. То, что хорошо работает для вас, вероятно, не является идеальным выбором для кого-то другого. И последнее, что вам нужно в этой ситуации, — это член семьи или гость, который даже не может правильно выключить свет.

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что перебои в работе серверов являются обычным явлением или, по крайней мере, достаточно частыми. Даже такие громкие имена, как Hue и LIFX, время от времени уходят в оффлайн. Чем больше сервисов вы свяжете вместе, тем больше вероятность того, что эти перебои серьезно повлияют на ваши нервы. А соединения между облаками, например, такие как Google-Hue, и вовсе не застрахованы от сбоев при совместной работе, хотя обе платформы будут работать нормально через свои соответствующие приложения. Поэтому разработайте свою систему автоматизации с учетом офлайн-функций. И это, в первую очередь, должно начинаться с выбора устройств на основе концентраторов или потоков, которые не превращаются в пресс-папье при отсутствии подключения к интернету. Что касается ручного управления светом, то здесь доминируют выключатели. Если вы беспокоитесь об отключении питания ваших интеллектуальных устройств, то интеллектуальные коммутаторы — отличная идея. Ваша автоматика по-прежнему будет работать и вам не придется беспокоиться о восстановлении питания вручную. Например, можно использовать беспроводные переключатели с питанием от батарей, которые будут располагаться рядом с обычными переключателями. Может быть это и не самое красивое решение, но вы можете рассмотреть и более подходящие встроенные устройства. Настоятельно рекомендуются переключатели от Lutron и Inovelli, но имейте в виду, что они стоят немного дороже.

Надеемся, что наши уроки помогут сделать ваше путешествие в мир домашней автоматизации более комфортным. И в качестве последнего совета: начните с малого. Попробуйте сначала ограничиться парой устройств и датчиков. Далее вы сможете постепенно развернуть дополнительное оборудование в зависимости от ваших потребностей и наличия свободных средств. Такой подход также позволяет получить ценный реальный опыт. Со временем вы можете понять, что некоторые вещи и не стоит автоматизировать вовсе. Построить умный дом и заставить его работать на вас — это марафон, а не спринт.