В Epic Games Store проходит раздача двух частей Guacamelee!

В Epic Games Store можно бесплатно получить платформер Guacamelee! Super Turbo Championship Edition и его продолжение Guacamelee! 2. Забрать их можно до 22 июня в 19:00 по бакинскому времени.

Обе части Guacamelee! рассказывают о приключениях лучадора, который путешествует по нарисованным вручную локациям и сражается с разнообразными врагами.



Обе игры получили высокие оценки от прессы. У оригинала 87 баллов из 100 на Metacritic, а у сиквела — 83 балла из 100. В Steam у первой части 93% положительных отзывов, а у второй — 91%.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать бесплатно охотничий симулятор theHunter: Call of the Wild и стратегию Idle Champions of the Forgotten Realms.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az