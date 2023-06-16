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16 июня, 2023
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«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную многоэтапную атаку на криптокошельки

Kaspersky

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую сложную многоступенчатую атаку на владельцев криптокошельков в Европе, США и Латинской Америке. Она проводится с помощью троянца-загрузчика DoubleFinger. Это сложное вредоносное ПО, которое внедряет программу для кражи логинов и паролей от криптовалютных кошельков — GreetingGhoul — и троянец Remcos Remote Access Trojan (RAT). Эксперты обращают внимание, что атакующие используют продвинутые методы и демонстрируют высокий уровень технических навыков.

Как устроена атака. Атака начинается после того, как жертва открывает вредоносное вложение в формате PIF в электронной почте. Это действие запускает первый этап загрузчика DoubleFinger. В общей сложности ему требуется пять этапов, чтобы создать задачу, которую затем стилер GreetingGhoul должен будет выполнять ежедневно в определённое время.

Сам стилер состоит из двух компонентов. Первый использует среду MS WebView2 для создания фальшивых окон, которые перекрывают интерфейс настоящих криптовалютных кошельков и куда пользователь по невнимательности может ввести cид-фразу. Второй ищет приложения с криптовалютными кошельками на устройстве жертвы.

Некоторые образцы DoubleFinger загружали троянец Remcos RAT. Это известный коммерческий инструмент, который позволяет злоумышленникам осуществлять удалённое администрирование. Ранее он уже встречался в целевых атаках на различные организации.

DoubleFinger использует шелл-коды и стеганографию, то есть специальные методы сокрытия информации. Он также обеспечивает скрытное исполнение с помощью COM-интерфейсов Windows и прибегает к технике подмены легитимного процесса вредоносным для внедрения в удалённые процессы — всё это подтверждает проработанность и сложность атаки. При этом в коде зловреда эксперты обнаружили несколько текстовых фрагментов на русском языке, например, URL-адрес командного сервера начинается с русского слова в искажённой транслитерации «Privetsvoyu». Однако этого недостаточно, чтобы утверждать, что за атаками стоят русскоговорящие организаторы.

«Интерес злоумышленников к криптовалюте не спадает. Группа, стоящая за загрузчиком DoubleFinger и вредоносным ПО GreetingGhoul, способна создавать вредоносное ПО уровня тщательно продуманных, целевых атак. Защита криптовалютных кошельков — это общая ответственность их производителей, владельцев и всего заинтересованного сообщества. Сохранение бдительности, применение надёжных мер защиты и понимание наиболее актуальных угроз позволит снизить риски и обеспечить безопасность ценных цифровых активов», — говорит Сергей Ложкин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Подробнее об атаке можно узнать на странице securelist.ru/doublefinger-loader-delivering-greetingghoul-cryptocurrency-stealer/107578/.

Чтобы защитить криптоактивы от кибератак, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

  • покупать аппаратный кошелёк напрямую у официального производителя;
  • перед покупкой проверять, нет ли следов взлома: царапин, следов клея, плохо стыкующихся деталей;
  • отслеживать на сайте производителя обновления прошивки;
  • защищать все устройства, с помощью которых кошелёк подключается к интернету, с помощью надёжного решения, такого как Kaspersky Premium;
  • установить на аппаратном кошельке сложный, уникальный пароль, который не будет повторять пароли от других устройств и аккаунтов, — если такая возможность предусмотрена.
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