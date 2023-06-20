В WhatsApp стали автоматически заглушать звонки с неизвестных номеров

В популярном мессенджере WhatsApp появились две новые полезные функции, которые, по словам компании, призваны повысить конфиденциальность и безопасность пользователей.

Отключение звука для неизвестных номеров. Функция дает пользователям больше контроля над входящими звонками и повышает уровень конфиденциальности, позволяя автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для таких звонков будет отключен звук, вызовы будут отображаться во вкладке «Звонки» с пометкой «неизвестный вызывающий абонент отключен» на случай, если пользователь захочет проверить, если ли там важные. Функция была добавлена после сообщений о тенденции роста количества спам-звонков, особенно затронувшей Индию.

Проверка конфиденциальности. Функция предназначена для информирования пользователей о том, какие способы защиты есть в WhatsApp. С ее помощью можно поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты для своих сообщений, звонков и персональной информации. Для активации функции нужно выбрать опцию «Начать проверку» в настройках конфиденциальности.

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