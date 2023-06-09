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9 июня, 2023
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Сэм Лейк представил геймплейный ролик Alan Wake 2

Alan Wake 2

Геймплейный ролик Alan Wake 2, продолжение игры о писателе, на Summer Game Fest 2023 представил лично креативный директор студии Remedy Entertainment Сэм Лейк (Sam Lake). Он отметил, что хотя игра является продолжением истории Алана Уэйка, она будет самостоятельной историей. Ключевые персонажи — сам Алан Уэйк и сотрудница ФБР Сага Андерсон.

По словам Лейка, между Андерсон и Уэйком можно будет свободно переключаться после небольшого пролога, который рассказывает о Саге. При этом контента будет поровну для обоих героев.

Релиз Alan Wake 2 состоится 17 октября 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Как сообщили в Remedy, триллер будет продаваться на консолях только в цифровом виде. Предзаказы уже открыты на всех платформах.

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