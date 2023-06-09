«Lenovo: The Power of Partnership» — в Dream Land Baku прошла конференция, организованная компаниями Techpro DC и Lenovo

2 июня в Dream Land Baku прошла конференция «Lenovo: The Power of Partnership», организаторами которой выступили компании Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и одна из лидирующих компаний-производителей мобильных устройств.

С приветственным словом к участникам выездного мероприятия обратилась директор Techpro DC Нигяр Гасанова, которая рассказала о том пути, который проделали обе компании на рынке региона в рамках продолжительного партнерства. Также были отмечены заслуги, которые вносят в развитие бизнеса Techpro DC и Lenovo многочисленные партнеры и заказчики. «Мы рады сотрудничеству с Lenovo, так как стремимся помочь людям сделать их работу эффективнее на любом устройстве и в любое время. Я уверена, что впереди нас ждет очень плодотворный и эффективный этап партнерства и вместе мы сможем значительно повысить интерес к этому бренду», — отметила Н.Гасанова.

Официальная часть мероприятия продолжилась выступлением коммерческого представителя сегмента малого и среднего бизнеса Lenovo в Центральной Азии и Азербайджана Берика Турсбекова. Эта сессия была посвящена новым ноутбукам Lenovo для бизнес-сектора. В частности, большое внимание было уделено новейшим устройствам в линейке Yoga, снискавшим популярность на азербайджанском рынке благодаря своему практичному форм-фактору, а также обновлениям в линейках бизнес-ноутбуков ThinkBook и ThinkPad, которые получили самые актуальные процессоры Intel Core 13-го поколения и видеокарты NVIDIA.

Ведущий специалист по поддержке корпоративного бизнеса Lenovo IDG в Центральной Азии и Монголии Арман Бахтыбаев продолжил знакомство с линейками рабочих станций Lenovo ThinkStation и ThinkCentre, а также мобильными устройствами ThinkPad WorkStation. Кроме самой мощной аппаратной начинка данные устройства обладают повышенной надежностью, которая на 20% превышает возможности конкурентов. Помимо этого, все рабочие станции Lenovo проходят сертификацию для использования в экстремальных условиях и соответствуют стандарту MIL-STD-810H. Также выступающий рассказал о линейках сверхкомпактных решений ThinkCentre NANO и TINY, сочетающей непревзойденную экономичность с возможностями обычных рабочих станций.

Выступление технического специалиста Lenovo ISG Артема Зыбина было посвящено инновациям, которые компания предоставляет для построения современных дата-центров. В частности, было отмечено, что компания является самым быстрорастущим поставщиком высокопроизводительных компьютеров TOP 500 в мире и занимает первое место по количеству самых быстрых систем. Также выступавший рассказал о том, как серверы Lenovo ThinkSystem, cистема мониторинга и управления оборудованием XClarity, а также гиперконвергентные решения ThinkAgile могут преобразовать ЦОД. Широкий спектр серверов, систем хранения данных и сетевых продуктов изначально разрабатывался с учетом рабочих нагрузок клиентов. Эти устройства, отмеченные многочисленными наградами, обеспечивают лучшую в отрасли производительность, надежность и удовлетворенность клиентов для предприятий любого размера. Отдельное внимание Артем Зыбин уделил такому направлению, как Edge Computing, предполагающему вычисления на границе корпоративной сети.

В заключение официальной части мероприятия менеджер по работе с ключевыми клиентами Lenovo IDG в Азербайджане Анар Нуриев познакомил гостей с линейками корпоративных десктопов и моноблоков ThinkCentre, мониторов ThinkVision, а также рассказал о обширном портфолио аксессуаров Lenovo, включающем в себя клавиатуры/мышки, кейсы/рюкзаки, док-станции и аудио/видео устройства. Также Анар Нуриев рассказал о возможностях, которые предоставляют заказчикам сервисные и гарантийные предложения Lenovo IDG.

Проверить, насколько внимательно гости мероприятия слушали презентации выступавших, помогла выяснить проведенная затем викторина Quizizz. Самым внимательным и быстрым по итогам игры в качестве призов достались два ноутбука и планшет Lenovo. После этого участники конференции смогли насладиться общением в неформальной обстановке, познакомиться с продуктами Lenovo в демонстрационной зоне, а также принять участие в дегустации сигар и мастер-классе по приготовлению вкуснейших алкогольных коктейлей. А после групповой фотографии всех ждал гала-ужин, сопровождавшийся живой музыкой и танцами.