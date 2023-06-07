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8 июня, 2023
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Western Digital выпустил карты памяти для консолей Xbox Series X/S

Western Digital

Компания Western Digital выпустила две карты расширения памяти для консолей Xbox Series X/S: на 512 Gb и 1 Tb. Цены на них составляют $79,99 и $149,99 соответственно. Обе версии поставляются с месячной подпиской на Xbox Game Pass Ultimate, что делает их еще более привлекательными для геймеров.

Ранее, единственным способом расширения памяти для консолей Xbox Series X/S были карты памяти Seagate. Появление второго крупного игрока на рынке накопителей для Xbox – это хорошая новость. Теперь игроки получат больше вариантов выбора.

Новые карты были замечены на сайте одного из магазинов еще в начале апреля. Seagate оперативно на это отреагировала, снизив цены на собственные аналоги: карта на 512 Gb подешевела до $89,99, на 1 Tb — до $149,99.

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