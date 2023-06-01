Представлены флагманская Motorola Razr 40 Ultra и самая доступная на рынке «раскладушка» Motorola Razr 40

Компания Motorola представила сегодня в Китае новое поколение смартфона-раскладушки Razr 40 Ultra. Устройство практически во всех аспектах лучше предшественника, а главным изменением стал увеличенный внешний экран. В Razr 40 Ultra производитель уменьшил количество компонентов шарнира до 85, а сам смартфон теперь можно фиксировать под любым углом в пределах от 450 до 1200. В компании отмечают, что аппарат успешно прошел 400 000 открытий и закрытий, что подтверждает его надежность и долговечность.

Внутри распложен большой 6,9” pOLED-дисплей с разрешением Full HD+, яркостью до 1400 нит и динамически регулируемой частотой обновления от 1 до 165 Hz. На внешней стороне находится самый большой среди подобных раскладушек 3,6” pOLED-экран с разрешением Full HD+, яркостью до 1000 нит и частотой обновления 144 Hz. Он занимает практически всю половину корпуса и в него «врезаны» две камеры и вспышка. Увеличенный в размерах внешний экран позволяет полноценно пользоваться всеми функциями смартфона, управлять музыкой и запускать любые приложения, в том числе игры.

Смартфон, как и предшественник, базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Остальные характеристики включают 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 Gb встроенной памяти UFS 3.1, аккумулятор емкостью 3800 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 W и беспроводной зарядки мощностью 5 W. Основная камера получила 12 Мр датчик с OIS и максимальной диафрагмой f/1.5. Вторая камера 13 Мр ультраширокоугольная с автофокусом и режимом макросъемки. Кроме того, внутри есть еще одна камера с разрешением 32 Мр. В смартфоне имеются стереодинамики, сканер отпечатков в кнопке включения, модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC.

На данный момент Motorola Razr 40 Ultra доступен только в Китае по цене в пределах от 800 до 915 долларов. Глобальный релиз ожидается в ближайшее время.

Вместе с Motorola Razr 40 Ultra была представлена и самая доступная на рынке модель складывающегося смартфона Motorola Razr 40. Главным отличием Razr 40 от Ultra стал 1,47” внешний pOLED-экран на 1,47 дюйма. Его размер не позволяет полноценно пользоваться всеми функциями устройства, поэтому Motorola разработала для него уникальный пользовательский интерфейс для управления музыкой, просмотра уведомлений и доступа к быстрым настройкам. Внутри смартфона расположен 6,9” pOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz без динамической регулировки, как в старшей модели. Зато шарниры у них идентичные.

В качестве аппаратной платформы в Motorola Razr 40 используется процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 Gb встроенной памяти UFS 3.1. Емкость аккумулятора здесь составляет 4200 мА/ч. Как и в старшей модели заявлены поддержка проводной зарядки мощностью 33 W и беспроводной зарядки мощностью 5 W.

Основная камера в смартфоне получила 64 Мр датчик с оптической стабилизацией, а вторая представлена 13 Мр ультраширокоугольным объективом с поддержкой макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мр. Смартфон оснащен стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC, сканером отпечатков пальцев и поддержкой eSIM.

Цена Motorola Razr 40 находится в пределах от 560 до 660 долларов. Данная модель поступит в продажу 25 июня.