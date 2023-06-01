Проект «Her Improvement», поддерживаемый Azercell, содействовал созданию девушками технологических стартапов

Состоялась церемония закрытия проекта «Her Improvement», реализуемого ООО «Azercell Telecom» в партнерстве с платформой «FemTech». В ходе мероприятия участники программы продемонстрировали бизнес-модели, которые они создали с применением приобретенных в рамках проекта знаний и навыков. 5 команд построили свои технологические стартапы вокруг пяти разных тем:

— приложение для здоровья, представленное командой «She leads» и предназначенное для мониторинга здоровья женщин во время беременности и обеспечения их необходимой информацией;

— образовательная социальная сеть от команды «Profcat», предлагающая молодым людям возможность индивидуального обучения;

— цифровое решение команды «Parkedin», направленное на устранение проблем с парковкой и пробками в Баку посредством мобильного приложения;

— коммуникативная платформа «Вопрос-Ответ» от команды «Forcedefem», с помощью которой люди могут легко найти ответы на свои вопросы;

— онлайн-платформа по пошиву одежды от команды «My Tailor».

Главным условием, стоявшим перед стартапами, была интеграция идей в выбранные сферы жизни посредством технологических решений. Команды успешно справились с этим заданием и представили готовые к реализации стартапы.

Жюри, производившее оценку стартапов, дало свои рекомендации каждой команде и пожелало девушкам успехов на этом пути. В состав жюри вошли Директор Департамента по Связям с Партнерами ООО «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская, независимый эксперт по инновациям Лейла Гаджиева, руководитель Инкубационного центра Азербайджанского государственного экономического университета Мубариз Шахбазлы и менеджер проекта Азербайджанского государственного агентства по инновациям Джамал Агаев.

Следует отметить, что программа, которая на протяжении более полугода проходила при поддержке Azercell, была направлена на повышение знаний женщин в сфере технологий и бизнеса, а также развитие стартап-идей. 25 девушек-участниц проекта, открытых к инновациям, стремящихся к знаниям с целью развития собственных идей, в течение 7 месяцев получали поддержку профессиональных тренеров и менторов в сфере бизнеса, стартапов и инноваций. В рамках программы были проведены тренинги на актуальные темы, затрагивающие области бизнеса и инноваций, по технологиям Blockchain и NFT, навыкам проведения презентаций и подготовки питч-деков, а также по минимальной жизнеспособности продуктов (MVP), их соответствию рыночному спросу и разработке.

Все участницы проекта «Her Improvement» были награждены сертификатами, а команда «She Leads», ставшая победителем программы, получила также денежный приз.