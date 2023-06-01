spot_img
1 июня, 2023
ДомойТелекомНовости операторовПроект «Her Improvement», поддерживаемый Azercell, содействовал созданию девушками технологических стартапов

Проект «Her Improvement», поддерживаемый Azercell, содействовал созданию девушками технологических стартапов

Azercell

Состоялась церемония закрытия проекта «Her Improvement», реализуемого ООО «Azercell Telecom» в партнерстве с платформой «FemTech». В ходе мероприятия участники программы продемонстрировали бизнес-модели, которые они создали с применением приобретенных в рамках проекта знаний и навыков. 5 команд построили свои технологические стартапы вокруг пяти разных тем:

— приложение для здоровья, представленное командой «She leads» и предназначенное для мониторинга здоровья женщин во время беременности и обеспечения их необходимой информацией;

— образовательная социальная сеть от команды «Profcat», предлагающая молодым людям возможность индивидуального обучения;

— цифровое решение команды «Parkedin», направленное на устранение проблем с парковкой и пробками в Баку посредством мобильного приложения;

— коммуникативная платформа «Вопрос-Ответ» от команды «Forcedefem», с помощью которой люди могут легко найти ответы на свои вопросы;

— онлайн-платформа по пошиву одежды от команды «My Tailor».

Главным условием, стоявшим перед стартапами, была интеграция идей в выбранные сферы жизни посредством технологических решений. Команды успешно справились с этим заданием и представили готовые к реализации стартапы.

Жюри, производившее оценку стартапов, дало свои рекомендации каждой команде и пожелало девушкам успехов на этом пути. В состав жюри вошли Директор Департамента по Связям с Партнерами ООО «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская, независимый эксперт по инновациям Лейла Гаджиева, руководитель Инкубационного центра Азербайджанского государственного экономического университета Мубариз Шахбазлы и менеджер проекта Азербайджанского государственного агентства по инновациям Джамал Агаев.

Следует отметить, что программа, которая на протяжении более полугода проходила при поддержке Azercell, была направлена на повышение знаний женщин в сфере технологий и бизнеса, а также развитие стартап-идей. 25 девушек-участниц проекта, открытых к инновациям, стремящихся к знаниям с целью развития собственных идей, в течение 7 месяцев получали поддержку профессиональных тренеров и менторов в сфере бизнеса, стартапов и инноваций. В рамках программы были проведены тренинги на актуальные темы, затрагивающие области бизнеса и инноваций, по технологиям Blockchain и NFT, навыкам проведения презентаций и подготовки питч-деков, а также по минимальной жизнеспособности продуктов (MVP), их соответствию рыночному спросу и разработке.

Все участницы проекта «Her Improvement» были награждены сертификатами, а команда «She Leads», ставшая победителем программы, получила также денежный приз.

Предыдущая статья
Фестиваль GameSummit официально подтверждает информацию об игровых чемпионатах
Следующая статья
Представлены флагманская Motorola Razr 40 Ultra и самая доступная на рынке «раскладушка» Motorola Razr 40
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,123ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,095ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»