Представлен смартфон среднего уровня Samsung Galaxy F54 5G с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Samsung сегодня представила в Индии смартфон Galaxy F54 5G. Модель является улучшенной версией Galaxy A54 5G. Аппарат получил экран Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 5.

В основе смартфона лежит процессор Exynos 1380, объем ОЗУ составляет 8 Gb, ПЗУ — 256 Gb. Основная камера представлена тремя датчиками с разрешением 108 Мп (OIS), 8 Мп (широкоугольная) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (запись видео 4К 30 к/с).

Емкость аккумулятора — 6000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 25 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды по стандарту IP67. Работает аппарат под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1. Samsung гарантирует четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Цена смартфона Samsung Galaxy F54 5G составляет $339. На выбор предоставляется два цвета корпуса – Meteor Blue и Stardust Silver.

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