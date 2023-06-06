Apple назвала лучшие приложения и игры 2023 года

Компания Apple в рамках конференции WWDC объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2023 в шести категориях.
Лучшие приложения
- «Инклюзивность» — конструктор веб-сайтов Universe;
- «Восторг и веселье» — приложение для изучения языков Duolingo;
- «Интерактивность» — приложение Flighty, которое помогает ориентироваться в аэропортах и отслеживать полеты;
- «Социальное влияние» — приложение для медитации Headspace;
- «Визуальный ряд и графика» — спортивное приложение Any Distance;
- «Инновации» — приложение-тренер по игре в теннис SwingVision: A.I. Tennis App.
Лучшие игры
- «Инклюзивность» — симулятор вышивки stitch;
- «Восторг и веселье» — инди-адвенчура с открытым миром Afterplace;
- «Интерактивность» — головоломка Railbound о двух собаках, путешествующих на поезде;
- «Социальное влияние» — адвенчура Endling о последней лисе на земле;
- «Визуальный ряд и графика» — Resident Evil Village;
- «Инновации» — карточная коллекционная игра Marvel Snap.
С полным списком победителей и номинантов Design Awards 2023 можно ознакомиться на сайте Apple.
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