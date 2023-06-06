spot_img
7 июня, 2023
ДомойТелекомСобытияApple назвала лучшие приложения и игры 2023 года

Apple назвала лучшие приложения и игры 2023 года

Apple Design Awards 2023

Компания Apple в рамках конференции WWDC объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2023 в шести категориях.

Лучшие приложения

  • «Инклюзивность» — конструктор веб-сайтов Universe;
  • «Восторг и веселье» — приложение для изучения языков Duolingo;
  • «Интерактивность» — приложение Flighty, которое помогает ориентироваться в аэропортах и отслеживать полеты;
  • «Социальное влияние» — приложение для медитации Headspace;
  • «Визуальный ряд и графика» — спортивное приложение Any Distance;
  • «Инновации» — приложение-тренер по игре в теннис SwingVision: A.I. Tennis App.

Лучшие игры

  • «Инклюзивность» — симулятор вышивки stitch;
  • «Восторг и веселье» — инди-адвенчура с открытым миром Afterplace;
  • «Интерактивность» — головоломка Railbound о двух собаках, путешествующих на поезде;
  • «Социальное влияние» — адвенчура Endling о последней лисе на земле;
  • «Визуальный ряд и графика» — Resident Evil Village;
  • «Инновации» — карточная коллекционная игра Marvel Snap.

С полным списком победителей и номинантов Design Awards 2023 можно ознакомиться на сайте Apple.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Представлен смартфон среднего уровня Samsung Galaxy F54 5G с аккумулятором на 6000 мАч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,126ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,094ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»