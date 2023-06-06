Apple назвала лучшие приложения и игры 2023 года

Компания Apple в рамках конференции WWDC объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2023 в шести категориях.

Лучшие приложения

«Инклюзивность» — конструктор веб-сайтов Universe;

«Восторг и веселье» — приложение для изучения языков Duolingo;

«Интерактивность» — приложение Flighty, которое помогает ориентироваться в аэропортах и отслеживать полеты;

«Социальное влияние» — приложение для медитации Headspace;

«Визуальный ряд и графика» — спортивное приложение Any Distance;

«Инновации» — приложение-тренер по игре в теннис SwingVision: A.I. Tennis App.

Лучшие игры

«Инклюзивность» — симулятор вышивки stitch;

«Восторг и веселье» — инди-адвенчура с открытым миром Afterplace;

«Интерактивность» — головоломка Railbound о двух собаках, путешествующих на поезде;

«Социальное влияние» — адвенчура Endling о последней лисе на земле;

«Визуальный ряд и графика» — Resident Evil Village;

«Инновации» — карточная коллекционная игра Marvel Snap.

С полным списком победителей и номинантов Design Awards 2023 можно ознакомиться на сайте Apple.

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