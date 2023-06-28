Опубликован новый рейтинг компании Coursera — Global Skills Report

Образовательная on-line площадка Coursera представила новый доклад Global Skills Report, в котором изучает спрос на размещенные курсы и успешность их прохождения слушателями. В 2023 году исследовательскую базу составили 124 млн. студентов из 100 стран мира.

Составители рейтинга рассматривают следующие категории знаний:

Business — навыки, связанные с управлением бизнесом, такие, как менеджмент, коммуникации, финансы и бухгалтерия;

Technology — навыки, необходимые для создания, поддержки и масштабирования IТ-систем и программного обеспечения;

Data Science — навыки сбора и использования генерируемых компаниями знаний для принятия решений или в разрабатываемых продуктах и сервисах.

По сравнению с прошлым годом Азербайджан в рейтинге поднялся на 44-е место в общемировом зачете. В вопросах навыков, связанных с управлением бизнесом, показатель нашей страны находится на уровне 91%, а вот по показателям Technology и Data Science Азербайджану есть, куда стремиться. Показатели в этих категориях в Европе составляют 32% и 45% соответственно.

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