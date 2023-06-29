Представлен smart-телевизор Xiaomi всего за $82

Компания Xiaomi выпустила в Китае новый smart-телевизор Mi TV EA32. Модель начального уровня оснащена металлическим корпусом Unibody и тонкой рамкой с трех сторон.

Xiaomi TV EA32 оснащен 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366×768 пикселей и частотой обновления 60 Hz. В основе телевизора лежит четырехъядерный процессор, он получил 1 Gb оперативной и 8 Gb постоянной памяти.

Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 2,4/5 GHz, стереодинамики, стандартные HDMI и два порта USB, а также аналоговые AV-входы и разъем для антенны. Устройство работает под управлением операционной системы MIUI for TV 3.0.

Xiaomi Mi TV EA32 предлагается в Китае за $82.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az