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29 июня, 2023
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Пользователи YouTube Premium теперь могут получать «награды»

YouTube Premium

Для владельцев платной подписки YouTube Premium на платформе появилась новая возможность. Теперь пользователи могут получать различные достижения и награды в процессе использования сервиса.

За выполнение определенных действий: 100 часов прослушивания YouTube Music, 30 часов просмотра в режиме «картинка в картинке» и других, пользователь будет получать в свою коллекцию тематический значок с описанием награды. Просмотреть все заработанные награды можно на странице Your Premium benefits (Преимущества для подписчиков).

Никакой практической пользы сбор наград не приносит. Вероятно, это один из способов рассказать о том, какие функции предлагает YouTube Premium, помимо отключения рекламы.

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