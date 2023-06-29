Пользователи YouTube Premium теперь могут получать «награды»

Для владельцев платной подписки YouTube Premium на платформе появилась новая возможность. Теперь пользователи могут получать различные достижения и награды в процессе использования сервиса.

За выполнение определенных действий: 100 часов прослушивания YouTube Music, 30 часов просмотра в режиме «картинка в картинке» и других, пользователь будет получать в свою коллекцию тематический значок с описанием награды. Просмотреть все заработанные награды можно на странице Your Premium benefits (Преимущества для подписчиков).

Никакой практической пользы сбор наград не приносит. Вероятно, это один из способов рассказать о том, какие функции предлагает YouTube Premium, помимо отключения рекламы.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az