Представлен компактный электрокроссовер Volvo EX30

Компания Volvo официально представила электрический кроссовер EX30. Это самый компактный и самый доступный электрокар шведского бренда. Габариты Volvo EX30 составляют 4233 х 1837 х 1555 мм — примерно на 20 см короче Volvo XC40. Колесная база – 2650 мм. Цена базовой версии — 36 тыс. евро.

Volvo EX30 выполнен в той же стилистике, что и самый крупный электромобиль Volvo EX90. Электрокроссовер получил минималистичный интерьер в стиле, который Volvo называет скандинавским. Главное отличие от других моделей бренда заключается в отсутствии традиционной панели приборов: все нужные показатели выводятся в верхней части центрального 12,3-дюймового экрана, нижняя часть которого отводится медиасистеме и климат-контролю. Автомобиль получил необычную опцию — на передней панели у основания лобового стекла разместился саундбар Harman Kardon. Здесь также размещены динамики, ранее располагавшиеся в дверях. Также обращает на себя внимание форма руля.

Volvo EX30 получит цифровой ключ и специально разработанное телематическое приложение с широким набором функций. Будет предложен ряд систем помощи водителю, в числе которых автопарковщик, позволяющий парковать автомобиль в любых положениях.

Базовая версия Volvo EX30 будет оснащена одним двигателем на 268 л.с. и тяговой аккумуляторной батареей емкостью 54 кВтч с запасом хода 344 км. Разгон от 0 до 100 км/ч займет 5,7 сек. Заднемоторная модификация может быть усовершенствована за счет аккумулятора на 69 кВт⋅ч — это увеличит пробег на одной зарядке до 480 км, а время разгона до 100 км/ч сократится до 5,3 сек. Топовая версия Performance получит два мотора совокупной отдачей 428 л.с. и 543 Нм. Он получит ту же батарею емкостью 69 кВт·ч, но проехать без подзарядки сможет только 460 км. Эта модель будет самой динамичной — разгон до 100 км/ч всего за 3,6 сек.

В оснащение кроссовера также входят система кругового обзора, панорамная крыша с люком, светодиодные фары, колесные диски от 18 до 20 дюймов, акустика Harman Kardon и беспроводная зарядка для смартфона.

Поставки Volvo EX30 планируются в следующем году.

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