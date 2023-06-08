spot_img
8 июня, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияWhatsApp представил «Каналы»

WhatsApp представил «Каналы»

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp представила новую функцию для популярного мессенджера — Channels (Каналы). Отмечается, что это «простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp».

Администраторы каналов смогут публиковать в них контент (сообщения, фото, видео, стикеры и опросы), а подписчики — только просматривать его. Каналы, на которые подписан пользователь, будут находится отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное». Там же разместится функция «Статус». В WhatsApp создан каталог каналов с новостями от местных государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и многом другом. Перейти в нужный канал можно через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн.

Большое внимание в «Каналах» уделяется конфиденциальности. Номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. Кроме того, никто не увидит, на какие каналы подписан пользователь. История публикация в канале будет храниться не более 30 дней, а затем удаляться. Разработчики планируют впоследствии добавить возможность для удаления истории с устройств подписчиков до истечения этого срока. Кроме того, администраторы смогут запрещать делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него, а также определять, кому разрешено подписываться на их каналы, а также скрывать свои каналы из результатов поиска по каталогу.

Так как каналы предназначены для широкой аудитории, они не защищены сквозным шифрованием по умолчанию, но в WhatsApp думают о внедрении этого метода для некоторых каналов с ограниченной аудиторией.

В первую очередь «Каналы» станут доступны для ведущих мировых СМИ и некоторых организаций в Колумбии и Сингапуре. В ближайшие месяцы они появятся и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Google выпустил третью бета-версию Android 14
Следующая статья
Представлен компактный электрокроссовер Volvo EX30
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,124ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»