WhatsApp представил «Каналы»

Команда разработчиков WhatsApp представила новую функцию для популярного мессенджера — Channels (Каналы). Отмечается, что это «простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp».

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Администраторы каналов смогут публиковать в них контент (сообщения, фото, видео, стикеры и опросы), а подписчики — только просматривать его. Каналы, на которые подписан пользователь, будут находится отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное». Там же разместится функция «Статус». В WhatsApp создан каталог каналов с новостями от местных государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и многом другом. Перейти в нужный канал можно через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн.

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Большое внимание в «Каналах» уделяется конфиденциальности. Номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. Кроме того, никто не увидит, на какие каналы подписан пользователь. История публикация в канале будет храниться не более 30 дней, а затем удаляться. Разработчики планируют впоследствии добавить возможность для удаления истории с устройств подписчиков до истечения этого срока. Кроме того, администраторы смогут запрещать делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него, а также определять, кому разрешено подписываться на их каналы, а также скрывать свои каналы из результатов поиска по каталогу.

Так как каналы предназначены для широкой аудитории, они не защищены сквозным шифрованием по умолчанию, но в WhatsApp думают о внедрении этого метода для некоторых каналов с ограниченной аудиторией.

В первую очередь «Каналы» станут доступны для ведущих мировых СМИ и некоторых организаций в Колумбии и Сингапуре. В ближайшие месяцы они появятся и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь.

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