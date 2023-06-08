Опубликованы 18 минут геймплея Final Fantasy XVI

В сети опубликован геймплейный ролик экшен-RPG Final Fantasy XVI, демонстрирующий исследование подземелий.
В подземельях Клайв и его друзья сталкиваются с самыми различными врагами: Ironblood Fanatic владеет огромным топором, Akashic Champion может стрелять лучами из своего молота, а Лич может наносить колющие удары своим оружием, а затем быстро исчезать, телепортируясь на разные позиции, чтобы издалека стрелять лучами.
Релиз Final Fantasy XVI состоится 22 июня. Вначале игра будет эксклюзивом PlayStation 5, позже выйдет и на PC.
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