Представлен бюджетный смартфон Redmi 12

В Таиланде был представлен смартфон начального уровня Redmi 12. Аппарат оснащнн IPS-дисплеем диагональю 6,79 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz.

В основе Redmi 12 лежит процессор MediaTek Helio G88. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, емкость накопителя eMMC 5.1 – 128 или 256 Gb (можно расширить картой microSD). В тройную основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (f/1.8), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Есть поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, модуль NFC (в зависимости от рынка), порт USB 2.0 Type-C, 3.5-мм разъем, FM-радио и ИК-пульт. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу включения. Предусмотрена защита от воды по стандарту IP53. Габариты составляют 168,8 x 76,28 x 8,17 мм, вес — 198,5 гр. Используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Цена на смартфон Redmi 12 объявлена только за версию 8/128 Gb памяти — $153.

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