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16 июня, 2023
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Mercedes-Benz добавил поддержку чат-бота ChatGPT в свои автомобили

Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz объявила об интеграции чат-бота ChatGPT в свои автомобили на территории США. Функция будет работать в бета-режиме три месяца у более 900 тыс. владельцев машин марки Mercedes-Benz.

Поддержку ИИ-платформы реализовали на основе мультимедийной системы Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Голосовые запросы, которые автовладельцы будут формировать, смогут обрабатываться чат-ботом ChatGPT за счет интеграции сервиса на базе инфраструктуры Microsoft Azure OpenAI. Технология обеспечивает «безопасность, конфиденциальность и надежность корпоративного уровня». Отмечается, что инженеры Microsoft не получат доступ к голосовым запросам пользователей.

Кроме того, водитель сможет задавать вопросы, не имеющие отношения к функциям управления бортовыми системами автомобиля. Как отмечается в пресс-релизе, с машиной в буквальном смысле можно будет «вести беседу». С течением времени возможности программного комплекса MBUX будут расширяться, и автовладельцы смогут бронировать места в ресторанах, покупать билеты в кинотеатр и выполнять другие задачи, с помощью голосовых запросов.

В сентябре Mercedes-Benz прекратит тестирование и отключит сервис, чтобы изучить, насколько точно ChatGPT предоставляет информацию владельцам автомобилей. В будущем, автопроизводитель надеется разработать аналогичные предложения для клиентов в других странах и на языках, отличных от английского.

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