Fujifilm представил Instax SQ40 — фотокамеру мгновенной печати с ретро-дизайном

Компания Fujifilm представила фотокамеру мгновенной печати Instax SQ40 квадратного формата со стильным ретро-дизайном. Новинка выполнена в корпусе с покрытием из черной искусственной кожи с серебристыми пластиковыми вставками и оснащена выдвижным объективом.

Instax SQ40 имеет функцию автоматической экспозиции для определения окружающего освещения и установки выдержки затвора и мощности вспышки в соответствии со сценой.

Выдвижной объектив имеет два режима работы: «Стандартный» и «Крупный план», который используется для макросъемки или селфи. На передней части объектива есть небольшое зеркальце, которое помогает создавать автопортреты.

Рекомендуемое расстояние съемки от объекта в обычном режиме составляет не менее 0.5 метра. В режиме селфи рекомендуется держать камеру на расстоянии от 0.3 до 0.5 метра от объекта. Встроенная вспышка имеет эффективный диапазон примерно до 2,2 метра. Для камеры используются картриджи Fujifilm Instax Square 62 x 62 мм.

Цена Fujifilm Instax SQ40 составляет $150, старт продаж запланирован на конец июня.

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