Новый MacBook Air 15″ с чипом М2 уже доступен к предзаказу! – ФОТО/ВИДЕО

6 июня компания Apple объявила о выпуске обновленного MacBook Air с диагональю экрана 15,6 дюймов. Новинка объединила в себе лучшие технические разработки прошлых моделей и стала последним дополнением в линейке MacBook Air.

Приобрести новый MacBook Air M2 с диагональю дисплея 15.6” в Азербайджане можно будет с 23 июня А с сегодняшнего дня устройство доступно для предзаказа у официальных реселлеров Apple. Кроме того, только с 16 по 25 июня действуют специальные выгодные условия на покупку новинки: беспроцентная рассрочка на 27 месяцев: по такситным картам Birbank.

Для получения дополнительной информации о ценах и оформлении предзаказа посетите сайты: iSpace, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, MyShops, Maxi, ByTelecom, Azercell.

Невероятно тонкий MacBook Air 15″ оснащенный дисплеем Liquid Retina передает малейшие детали даже в режиме видео. MacOS отлично подходит для совместной работы с клавиатурой Magic Keyboard, iPhone и iPad.

По сравнению с MacBook Air 13″ М2 новая модель обзавелась улучшенной батареей и новой аудиосистемой. Три микрофона лучше фокусируются на вашем голосе, приглушая шум вокруг вас. Звуковая система с шестью динамиками и Spatial Audio позволяют полностью погрузиться в музыку.

По сравнению с MacBook Air 13″ на чипе М1, новая модель получила несколько преимуществ:

Благодаря чипу M2 производительность стала лучше на 20-40%.

Мощный графический процессор, оперативная память до 24Gb.

Более яркий дисплей Liquid Retina с широким цветовым охватом.

Новая звуковая система с 6 динамиками, Пространственное Аудио и 3 микрофона.

Улучшенная батарея, адаптер питания и FaceTime HD камера.

Новинка доступна в цветах Midnight, Starlight, Space Grey и Silver.