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23 июня, 2023
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На YouTube появился автоматический ИИ-дубляж видео

YouTube

Команда видеоплатформы YouTube анонсировала новую функцию автоматического дубляжа видеороликов при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Функция реализована проектом Aloud из технологического инкубатора Google Area 120. ИИ-алгоритм транскрибирует видео, предлагая автору расшифровку записи, с которой он может ознакомиться и при необходимости отредактировать. После этого система осуществляет перевод и добавляет дублированную звуковую дорожку.

В администрации YouTube сообщили, что платформа уже тестирует новую функцию с несколькими сотнями авторских каналов. Пока доступен дубляж только с английского на испанский и португальский, в перспективе ассортимент поддерживаемых языков будет расширен.

Опробовать автоматическую озвучку можно на этом ролике. Для включения дубляжа нужно нажать шестеренку и в меню «Звуковая дорожка» выбрать «Испанский».

Как сообщил представитель YouTube Амджад Ханиф, сервис уже тестируется среди «сотен» авторов контента. В будущем планируется настроить точность работы алгоритма с сохранением интонации и синхронизацией губ. Реализация всех этих функций запланирована на 2024 год.

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